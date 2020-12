Otra victoria y otro KO de Braian Suárez

Suárez volvió a pelear de local. Enfrentó en Hurlingham en la noche del sábado 12 de diciembre al marplatense César Salvaje Reinoso. Le ganó en el noveno round. El púgil de William Morris suma un invicto de 13 peleas, 12 por Ko. Además de ser el campeón argentino de los medio pesado, ganó el titulo Fedebol Crucero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Braian Nahuel Suárez, es de William Morris, tiene 28 años, y un 16 de diciembre pero de 2016 debutaba en el boxeo profesional, ganándole por nocaut a Hernán Pérez. Desde ese momento su carrera va en ascenso.

Lleva 13 peleas disputadas, todas ganadas, 12 antes del límite, y este año en el que la pandemia tuvo a mal traer a casi todos los deportistas, él ya se alzó con dos títulos.

El último día de febrero de este año, cuando muchos creían que el coronavirus era un problema de los chinos y los europeos, Braian derribaba en el primer round a Walter El Yacaré Sequeira, consagrándose campeón del Título Argentino Medio Pesado de la FAB. Venía de ganar en enero de este año y también por la vía rápida a Esteban López y después de muchos meses de inactividad oficial, el pasado 12 de diciembre subió al ring de su casa, que es Microestadio Municipal de Hurlingham, siempre acompañado en el rincón por Cristian Loyola, y volvió a ganar, esta vez a Hernán Salvaje Reinoso.

La pelea duró más de lo esperado. En los cálculos previos el marplatense Reynoso no iba a ofrecer mayor resistencia. No fue así y si bien la superioridad del púgil de Morris fue absoluta, derribándolo tres veces, no logró sacarlo de la pelea hasta que en el noveno asalto, el poderío de Suárez fue implacable.

Nuevo triunfo del representante de Hurlingham: el N° 13, nuevo nocaut: el N° 12 y nuevo título el de campeón de la categoría Crucero Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo. Todo indica un próspero futuro internacional para Braian, que deberá transitar con pasos seguros y mucha prudencia.