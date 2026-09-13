Preparan operativo especial para la Peregrinación a Luján y visita del Papa León XIV

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador, informó que el Estado provincial junto a los municipios realizará un operativo a lo largo de los 60 kilómetros de la traza, con un Centro de Operaciones de Emergencias en la Universidad Nacional de Luján, y anticipó que ya comenzaron las reuniones de coordinación para la llegada del Santo Padre en noviembre: «Esperamos con mucha alegría su llegada. Sentimos en León el legado de Francisco para construir un mundo donde nadie se quede afuera».

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió a la organización de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará los próximos 3 y 4 de octubre, e informó que el Estado provincial, junto a los municipios, realizará un operativo especial a lo largo de los 60 kilómetros de traza que une Liniers con Luján.

Recorrido que atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. El operativo contará con un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la Universidad Nacional de Luján y participarán los ministerios de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y Ambiente.

«Nos preparamos para vivir un momento extraordinario e histórico. Como venimos haciendo a lo largo de estos años, acompañamos, por instrucción de nuestro gobernador Axel Kicillof, y con todos los ministerios, a las y los peregrinos a Luján. Nuestra responsabilidad es garantizar las condiciones para que se sientan seguros, y que puedan hacerlo sin ningún problema», afirmó Álvarez Rodríguez.

Asimismo, la funcionaria habló acerca de los preparativos para la visita del Papa León XIV en noviembre e informó que ya comenzaron las reuniones de coordinación con las fuerzas de seguridad y distintas tareas logísticas en las avanzadas junto a representantes del Vaticano y del Cottolengo Don Orione.

Legado de Francisco

«Esperamos con mucha alegría su llegada. Nosotros sentimos en León el legado de Francisco para construir un mundo donde nadie se quede afuera, en ese lema de Francisco: ‘todos, todos, todos’. Y en la encíclica de León donde habla de la dignidad de la persona humana que está por sobre todo otro interés, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestro actuar», indicó Álvarez Rodríguez.

Nuevo feriado en la Provincia

A raíz de la histórica visita del papa León XIV a Luján, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó que el miércoles 11 de noviembre será feriado provincial, con la finalidad de facilitar el traslado de miles de personas, además de garantizar el operativo previsto para la celebración.