Se realizaron en UNAHUR las «2das Jornadas de Jóvenes Investigadores para la Paz y el Desarrollo»

Bajo el lema «Camino a la 33a JJI AUGM» la realización de estas jornadas tuvo como contexto principal servir de instancia preparatoria para los 40 investigadores seleccionados que están representando a la institución en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) con sede en Brasil.

Además de preparar a la delegación oficial que está en el exterior, el encuentro funcionó como un espacio fundamental de intercambio de saberes para toda la comunidad académica. La presentación de los proyectos incluyó la participación activa de estudiantes de grado, posgrado, becarios de investigación y docentes en formación. De esta manera, la universidad reafirmó su compromiso de fomentar el desarrollo de la ciencia y despertar nuevas vocaciones científicas en sus aulas.

La intensa jornada comenzó con un acto de apertura que contó con las disertaciones de Mariné Nicola y Claudio Fernández, finalizando con las palabras de cierre a cargo del rector Jaime Perczyk.

“Es un orgullo para la UNAHUR que 40 estudiantes viajen a representarnos y a mostrar el resultado de años de estudio, investigación y esfuerzo. En un país que algunos quieren destruir, nosotros elegimos reconstruir. Y estamos convencidos de que esa reconstrucción se hace con investigación científica, con docencia y con una universidad pública comprometida con la producción de conocimiento y la construcción de un futuro con más oportunidades para todos”, expresó Perczyk

A lo largo del día, las exposiciones de los estudiantes e investigadores se organizaron en nueve sesiones temáticas distribuidas en distintas aulas y auditorios de la institución, abordando una amplia variedad de proyectos:

Educación: Se presentaron trabajos centrados en las tendencias de la extensión universitaria, las desigualdades de género en la Educación Técnico Profesional y las tensiones en las prácticas inclusivas docentes.

Lenguas, artes y cultura: Los investigadores expusieron sobre análisis glotopolítico en archivos históricos, la identidad disidente en la prensa del siglo XIX y la representación del activismo LGBT en medios gráficos

Biotecnología y ciencias agrarias: Destacaron proyectos de alto impacto tecnológico, como estrategias nanotecnológicas para el tratamiento del Sarcoma de Kaposi, el desarrollo de nanorrepelentes contra arbovirus y la optimización de ingredientes funcionales a partir de kéfir y bagazo cervecero.

Salud: Se abordaron temáticas vinculadas a las políticas alimentarias, el abordaje de infecciones parasitarias en el conurbano bonaerense y el diseño de yogures funcionales.

Ciencia, Tecnología e Ingeniería: En este eje se expusieron avances innovadores que incluyeron el estudio de impresiones 3D en metales, mapeo satelital del río Reconquista y tomografías cuánticas en computadoras de última generación.