Segundas jornadas de la industria: convergencias entre producción, trabajo y educación

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) llevará a cabo las “II Jornadas de la Industria: convergencias entre producción, trabajo y educación”, en el marco de la conmemoración del Día de la Industria. El encuentro se desarrollará los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, de 9:00 a 20:00h, en el Edificio Trabajo Argentino (Teniente Origone 151, Villa Tesei).

La iniciativa reunirá a representantes del sector productivo, cámaras empresarias, gremios y la academia para reflexionar colectivamente sobre los desafíos y perspectivas actuales de la Argentina. A través de conferencias, mesas redondas y ponencias, el evento articulará el conocimiento universitario con las demandas reales del entramado industrial y laboral, conectando con las carreras que integran el Instituto de Tecnología e Ingeniería (ITI) de la institución.

Durante ambas jornadas, destacados profesionales abordarán temáticas estratégicas como energía nuclear, tecnologías cuánticas, sostenibilidad y servicios del conocimiento.

Entre los principales ejes del programa se destacan:

Conferencias de apertura y sectores estratégicos: Paneles sobre la industria satelital argentina, minería, sustentabilidad y desarrollo productivo.

Paneles sobre la industria satelital argentina, minería, sustentabilidad y desarrollo productivo. Inteligencia Artificial y futuro del trabajo: Análisis del impacto de la IA en los entornos laborales y los servicios del conocimiento.

Análisis del impacto de la IA en los entornos laborales y los servicios del conocimiento. Desafíos industriales y electromovilidad: Paneles sobre la dupla producción-servicios, electromovilidad y el rol del entramado energético nacional.

Paneles sobre la dupla producción-servicios, electromovilidad y el rol del entramado energético nacional. Innovación estudiantil y vinculación:Presentaciones en formato “Ponencias 10 x 10” con proyectos destacados de los estudiantes del ITI, mesas de debate con empresas locales, cámaras sectoriales y talleres de empleabilidad.

La participación de la comunidad académica y productiva será fundamental para consolidar este espacio de articulación del conocimiento académico con las necesidades reales del trabajo y la industria local.

Las Jornadas de la Industria son de acceso libre y abierto a toda la comunidad.