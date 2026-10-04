Vecinos impugnan el código urbano y denuncian permisos exprés

Vecinos de Hurlingham reclamaron contra la convalidación del plan municipal y cuestionaron las autorizaciones de obra y el impacto sobre servicios e infraestructura.

El código urbano impulsado por el intendente Damián Selci, quedó bajo un nuevo cuestionamiento administrativo: decenas de vecinos reclamaron ante el Ministerio de Gobierno bonaerense contra la resolución que convalidó la reforma municipal.

La Agencia Noticias Argentinas infomó que la presentación difundida este viernes fue impulsada por Vecinos Autoconvocados e involucró a residentes de Hurlingham, Villa Tesei y William Morris. El planteo apuntó a la Resolución 406/2026, con pedidos enviados antes del vencimiento informado para este 2 de octubre.

Los reclamantes denunciaron permisos de construcción exprés y una demora intencional del Municipio en remitir la documentación a Provincia. También cuestionaron la proximidad de áreas industriales a zonas residenciales y advirtieron sobre el impacto de nuevas construcciones en los servicios públicos.

La acusación sobre el trámite había sido expuesta por el colectivo el 30 de septiembre: sostuvo que la ordenanza sancionada en diciembre de 2025 fue remitida seis meses después y que, durante ese intervalo, se otorgaron permisos y avanzaron obras. Es un señalamiento de los vecinos, no una irregularidad judicialmente acreditada.

El documento de convalidación establece un dato central para el debate: el Municipio es responsable primario del ordenamiento territorial. Además, exige cumplir las disposiciones provinciales sobre infraestructura, servicios y equipamiento comunitario al aprobar subdivisiones o materializar los usos previstos.

La resolución también excluyó de su convalidación los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Anexo I de la ordenanza original. Explicó que esas disposiciones corresponden exclusivamente a la competencia municipal por resultar ajenas a la planificación territorial.

Durante el trámite de adecuación, el Ejecutivo municipal sostuvo que las observaciones no alteraron la zonificación ni los indicadores urbanísticos. Presentó el esquema como una forma de concentrar el crecimiento en avenidas, centros urbanos y sectores cercanos a estaciones, y de preservar los barrios residenciales.

La resolución registra, a su vez, intervenciones de la Autoridad del Agua, del Ministerio de Ambiente y de organismos de planificación. La existencia de esos antecedentes forma parte de la aprobación formal del código y no elimina las condiciones de infraestructura que el propio acto establece.

El reclamo llegó a la mesa de entradas provincial con la participación de residentes de Hurlingham, Villa Tesei y William Morris.

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