15 años del primer matrimonio igualitario en Hurlingham

El 27 de agosto de 2010 en el Registro Civil de Hurlingham se celebró el primer matrimonio igualitario en el distrito. El casamiento pudo realizarse porque el 15 de julio de ese año, la Argentina se había convertido en el primer país de Sudamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ceremonia estuvo musicalizada por los bombos de los militantes de ATE. Los novios, Luis Emilio Moreira de 43 años, empleado del obrador municipal y Sergio Román Ríos de 42 años -que fue el primer presidente de la Liga de Amas de Casa de Hurlingham-, legalizaron su relación tras 19 años de convivencia.

Publicado en EL CLASICO, edición de agosto 2025.