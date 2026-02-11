A 10 años de la muerte de Patricio Randle: Un urbanista de prestigio internacional

Randle fue vecino de Hurlingham por muchos años y uno de los hombres más lúcidos del pensamiento geográfico en la Argentina. Catedrático de Evolución Urbanística en la UBA e investigador del Conicet. El arquitecto Randle perfeccionó sus estudios en Londres, Cambridge, Madrid, París y Nueva York. Destacado intelectual de la derecha argentina. Es autor de numerosos libros y fervoroso militante católico.

Por Rody Rodríguez.

Patricio Horacio Randle se destacó como geógrafo, urbanista, ensayista, profesor e investigador universitario. Ideológicamente se lo consideró como uno de los más lúcidos exponentes del pensamiento de la derecha católica.

Sus ideas quedaron reflejadas en innumerables artículos publicados en el diario La Prensa (cuan-do aún gozaba de esplendor), La Nación, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, entre otros medios.

Autor de libros como «Introducción al planeamiento» (1961); «Geografía histórica y planeamiento» (1966); «¿Hacia una nueva Universidad?» (1968); «La ciudad pampeana» (1969); «La Universidad en ruinas» (1974); «El método de la geografía» (1978); «La guerra Inconclusa por el Atlántico Sur» (1983); «Teoría de la ciudad y del urbanismo» (1984); «Educación para tiempos difíciles» (1984); «Teoría de la ciudad y del urbanismo» (1984); «Geografía histórica de la Argentina» (1987); «La geografía en la educación» (1988); «Espacios y escalas urbanas» (1989); «Ciudades intermedias» (1992); «Historia del urbanismo: la ciudad antigua» (1994); «Soberanía global: adonde lleva el mundialismo» (1999), y más cerca en el tiempo «Antinomias y distinciones» (2008).

Este vecino de Hurlingham, nacido el 3 de marzo 1927 se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 1950 y profundizó sus estudios en España, Francia e Inglaterra. En París y Londres fue consultor de la Unesco; y en la Universidad de Londres profesor visitante por tres años. Investigó durante décadas en el Conicet y fue miembro distinguido de la Academia Nacional de Geografía, de la Academia del Plata y de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. También presidió durante un tiempo la Corporación de Científicos Católicos. Fue destacado habitué del Jockey Club, donde transcurrían sus ratos de ocio.

Su labor fue distinguida en muchísimas ocasiones con la obtención de premios como el Perito Moreno otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 1972; Primer Premio a la producción regional otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, 1973; Segundo Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, 1975-1978; Premio Sexagésimo Aniversario de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 1983; Primer Premio Nacional de Arquitectura, Urbanismo y Diseño otorgado por la Secretaria de Cultura de la Nación, 1986; Primer Premio «Metas para un futuro argentino» otorgado por la Fundación Banco de Boston, 1991; Premio de Consagración «Ing. Luis V. Migone» otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería, 1995; Primer Premio al Mérito Urbanístico otorgado por la Asociación de Planificadores Urbanos y Regionales, 1995; Premio otorgado por la Fundación Astra, 1988 y Premio Konex 1987 por su labor Científica y Técnica.

En épocas de la dictadura militar, creó la Asociación Oikos, destinada al estudio del territorio y la cultura argentina, desde donde publicó numerosas obras que trataron cuestiones geográficas, ambientales, educacionales, históricas, filosóficas y por supuesto, también religiosas.

Randle era un hombre de poco humor, y hasta se podría decir de carácter duro, lo que no impidió que forjara muchas amistades y relaciones, que en la mayoría de los casos marcan a las claras sus posturas ideológicas. Frecuentaba la abadía fundada por Dom Gérard Calvet, el monje benedictino, contemporáneo de Randle, que fue fundador y primer abad de la Abadía de Santa María Magdalena de Le Barroux, Francia. En los tiempos de residencia en Europa, eran habituales los encuentros con Jean Ousset, otro contemporáneo que fue un escritor y filósofo católico francés, activista del movimiento monárquico Acción Francesa. También trató al húngaro Thomas Molnar, filósofo, historiador y teórico político, tradicionalista católico. En Nueva York, más de una vez se entrevistó con el sacerdote Malachi Martin, autor de best sellers y exorcista de fama mundial. En la Argentina, Randle era admirado, respetado y querido por Ricardo Curutchet, fundador y director durante veinte años de la revista Cabildo, revista en la que Randle solía escribir. Curuchet es uno los íconos del Nacionalismo Católico, juntos compartieron en 1998 el «Primer encuentro del nacionalsocialismo en la Argentina» en el Colegio Lasalle, que llegó a alarmar al propio diario La Nación, que lo caracterizó como «congreso neonazi».

Su prestigio internacional no lo alejó del interés por su pago chico. Hay varios estudios que realizó sobre la accesibilidad, las pautas de ocupación de la tierra y los cambios en el paisaje de la zona del Gran Buenos Aires en general y de Hurlingham en particular. Por ejemplo en la Revista de Arquitectura en 1965 y en varias ediciones de 1966 hay una sucesión de artículos de Randle en los que analiza los cambios producidos en el anillo suburbano de Buenos Aires, comparando levantamiento cartográficos hechos desde 1905 a lo largo de casi 70 años. En esos textos la referencia a Hurlingham es constante, detallando vías de conectividad, haciendo una clasificación sistemática de los diversos tipos de edificación y ocupación del suelo y analizando la evolución de la zona, desde el punto de vista histórico-geográfico, una especialidad que como el propio Randle describía «no abunda en nuestro medio, máxime si se trata de períodos inmediatamente pretéritos».

Cuando Hurlingham logró su autonomía en diciembre de 1994, Patricio Randle fue fuente permanente de consulta del primer intendente electo, Juan José Álvarez. Fue él el que recomendó que la sede municipal se construya en uno de los bordes del INTA, sobre la Av. Pedro Díaz.

Patricio Horacio Randle falleció el 1 de febrero de 2016, a los 89 años en el Hospital Británico. Ya no residía en Hurlingham, se había mudado a Bella Vista. Desde hacía unos años, había sufrido un ACV, que hizo padecer sus últimos años en los que ya no estaba Anne, su mujer inglesa a la que conoció en Madrid, que había fallecido en 2008. Tuvo cinco hijos, dos de ellas monjas de clausura del Carmelo de Santa Fe, Sebastián, otros de sus hijos, es historiador, escribió algunos libros sobre la biografía del sacerdote Leonardo Castellani.

Sus ideas, expresadas con pasión, generaron y generan contradicciones. Fue calificado de retrógrado por su postura ultra religiosa y nacionalista. Pero también son muchos los que lo caracterizan como un adelantado a su tiempo en cuanto a su obra urbanística, geográfica, sus estudios sobre demografía, territorialidad y medio ambiente.

Es Patricio Randle una personalidad imprescindible a la hora de recordar a vecinos caracterizados y destacados de nuestra ciudad.

Publicado en revista EL CLASICO N° 13. Febrero de 2026.