A 12 años del incendio de Tres Cruces

El domingo 18 de agosto de 2013 a las 10.15 de la mañana se desencadenó un incendio de grandes proporciones en la planta de la fábrica de chacinados Tres Cruces, propiedad de la firma Molinos del Río de la Plata, ubicada sobre la calle Teniente Origone al 100 en Villa Tesei.

Para controlar las llamas que se propagaban a gran velocidad, trabajaron 35 dotaciones de bomberos, debiendo evacuar la zona.

No se registraron víctimas pero el daño material que provocó el fuego, trajo como consecuencia el cierre de la empresa y el despido de más 200 trabajadores. Oficialmente se dijo que se quemó el 70% de la planta. Nunca se supo el origen del siniestro ocurrido justamente un domingo, casi sin personal en planta. Según la opinión de muchos empleados no fue un accidente y el incendio estaba íntimamente vinculado a los rumores de venta de la empresa.

En 2015 la Universidad Nacional de Hurlingham adquirió la planta para que sea sede de la flamante universidad. Así, las ruinas de una fábrica de salchichas se transformaron en una fábrica de científicos. Muchos de los trabajadores de Tres Cruces, terminaron siendo trabajadores y estudiantes de la UNAHUR.

Publicada en EL CLASICO edición de agosto 2025.