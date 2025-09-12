A 40 años del fallecimiento de Zarco Simat

El 7 de setiembre se cumplieron 40 años del fallecimiento de Zarco Simat, artista plástico, abogado, escritor, crítico de arte, nacido en Sid, Vojvodina, Croacia el 10 de enero de 1909.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Zagreb, Croacia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse, Francia.

En Croacia, escribió artículos sobre arte y estética. Desde 1941 fue miembro de la Comisión del Delito Internacional en Viena y Berlín. Por razones políticas fue arrestado por las autoridades yugoslavas en mayo de 1945, y en libertad partió a Argentina en 1947, se radicó en Hurlingham, donde vivió el resto de su vida.

Como escritor publicó «Aspectos psicológicos del Arte», «Criminalista y delincuente», «Roma pagana y cristiana», «Aspetti psicologici dell’Arte», entre otros libros.

Expuso en Praga, París, Italia y con muestras individuales en las principales galerías de Buenos Aires. También expuso en la Casa de la Cultura de Hurlingham. Zarco Simat se dedicó preferentemente a retratos y naturalezas muertas.