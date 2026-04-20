Amenazas en las escuelas: comunicado de la DGCyE bonaerense

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que, «ante la situación generada por la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos y ante otros sucesos que afectaron la convivencia institucional, se envió un comunicado a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense, a través de la Dirección de Inspección General, Jefaturas Regionales y Distritales, a fin de plantear orientaciones para su abordaje». La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informó que, «ante la situación generada por la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos y ante otros sucesos que afectaron la convivencia institucional, se envió un comunicado a todas las instituciones educativas del sistema bonaerense, a través de la Dirección de Inspección General, Jefaturas Regionales y Distritales, a fin de plantear orientaciones para su abordaje».

«El material fue remitido con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en un contexto de preocupación, para sostener la convivencia institucional y priorizar el cuidado de estudiantes, docentes, auxiliares, directivos y familias, y evitar la reproducción o viralización de los mensajes, con el fin de no amplificar el temor ni generar nuevos episodios».

En este sentido, la Directora General Flavia Terigi señaló: “Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad, priorizando siempre el cuidado de la comunidad educativa”.

Además, agregó: “Es importante no amplificar estos hechos ni contribuir a su circulación. El trabajo conjunto entre escuelas y familias es clave para sostener la convivencia y acompañar a las y los estudiantes en este contexto”.

Asimismo, la cartera educativa provincial señaló que «se refuerza la importancia de sostener espacios de diálogo en cada institución, involucrando a toda la comunidad educativa, y promoviendo prácticas que fortalezcan los acuerdos de convivencia y el respeto mutuo».

Finalmente el comunicado afirma que «la Dirección General de Cultura y Educación continúa acompañando a cada institución educativa en este proceso, reafirmando el compromiso con el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y la construcción de entornos escolares seguros»