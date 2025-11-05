Atención: cambia la velocidad en el Acceso Oeste

El nuevo límite de 110 km/h rige ya en ambos sentidos de circulación y alcanza a todo el recorrido de la traza principal, incluyendo los accesos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Moreno y Luján.

La velocidad máxima permitida se redujo de 130 a 110 kilómetros por hora en todo el trazado principal de la Autopista del Oeste, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján. La medida busca reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con la concesionaria del corredor, dispuso una reducción en la velocidad máxima permitida sobre la Autopista del Oeste. El nuevo límite de 110 km/h rige ya en ambos sentidos de circulación y alcanza a todo el recorrido de la traza principal, incluyendo los accesos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Moreno y Luján.

La decisión se tomó tras detectar un aumento de accidentes y maniobras peligrosas vinculadas al exceso de velocidad. En ese contexto, las autoridades explicaron que la medida “no busca sancionar, sino cuidar vidas”, destacando que respetar los límites establecidos puede reducir hasta un 40% las probabilidades de sufrir un accidente grave.

Además, se informó que la nueva normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su cumplimiento. También se reforzará la señalización vertical y luminosa con los nuevos límites en los tramos más transitados del conurbano bonaerense.