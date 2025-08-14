Avanza la construcción del Campo de Deportes de la UNAHUR

La Provincia reactivó la obra del campo de deporte de la UNAHUR que tendrá un nuevo polideportivo, junto con una piscina semiolímpica y la provisión del equipamiento necesario para la práctica de diferentes deportes

El rector de la Universidad Nacional de Hurlingham Jaime Perczyk recorrió junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis los trabajos de construcción del campo de deportes de la UNAHUR.

Durante la recorrida, -en la que también estuvo el intendente Damián Selci– los funcionarios mantuvieron un encuentro con alumnos de la Universidad.

Se trata de una obra paralizada por el gobierno nacional que fue reactivada con financiamiento provincial.

“Este va a ser un espacio muy valioso no solo para la comunidad universitaria, sino también para todos los vecinos de Hurlingham”, destacó Perczyk. Tras agradecer el apoyo de la Provincia, afirmó: “Seguimos apostando por el crecimiento y el fortalecimiento de la UNAHUR”.

El gobernador, por su parte, mencionó varias de las obras que recientemente se pusieron en marcha en distintos municipios del Conurbano para mejorar la seguridad, la salud y la educación. “Argentina se caracteriza por tener uno de las universidades públicas con más prestigio en el mundo y estuvo siempre vinculada con los proyectos del campo popular”, señaló.

Sobre 40.500 metros cuadrados de terrenos del ex INTA, el proyecto prevé la construcción de una cancha de futbol 11 con medidas reglamentarias y de una piscina semiolímpica descubierta de una longitud de 25 metros y un ancho de 12,5 metros. Su profundidad, de entre 1,15 y 1,75 metros, permitirá la práctica de diversas actividades acuáticas a la vez que garantizará la seguridad de los usuarios.

También se construirá un playón deportivo con pavimento de hormigón destinado a la práctica de deportes como fútbol, básquet, vóley, tenis y handball. El espacio estará equipado con todo lo necesario para el desarrollo de tales actividades.

El edificio principal, con oficinas administrativas y de atención al público, se situará en el acceso al predio. Además, contará con una zona de buffet y baños.

KATOPODIS: “NOS VA A SALIR MUY CARO HABER FRENADO LA OBRA PÚBLICA EN EL PAÍS»

En la charla con alumnos de la Universidad el Ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis aseguró: “Nos va a salir muy caro haber frenado toda la obra pública en el país. Destruir es un minuto, reconstruir lleva tiempo. Esta es una obra de Infraestructura Universitaria que Milei abandonó el 10 de diciembre de 2023 y que desde la Provincia nos hicimos cargo”.

Y concluyó: “Va a ser otra Argentina si ellos tienen un cheque en blanco. No es solo que va a castigar y a recortar los presupuestos de la universidad pública, la va a arancelar. Estamos a tiempo de ponerle un freno”.

Los trabajos fueron paralizados por el gobierno nacional con un 38% de avance y la provincia reactivó las tareas a través del Programa de Infraestructura Universitaria para beneficiar a 38.000 personas.

Programa de Infraestructura Universitaria PBA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, puso en marcha el Programa de Infraestructura Universitaria y avanza con la reactivación de 21 obras en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, para fortalecer la infraestructura del nivel superior de educación y beneficiar a 50.000 estudiantes.

Este programa se crea a partir de un decreto que habilita a la Provincia a convenir obras con universidades nacionales asentadas en su territorio y a brindarles asistencia financiera, para incrementar las oportunidades de acceso de las y los bonaerenses a la educación universitaria.

En ese marco, se retomarán intervenciones que se encontraban en ejecución, a iniciar o en proceso de licitación a diciembre de 2023, a cargo del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP), y que fueron paralizadas o desfinanciadas por el actual Gobierno Nacional.