Cambios en el bloque macrista: Se fue Carrasco y volvió Lucas Delfino

Alfredo Carrasco se fue a trabajar a San Pedro y lo reemplaza la radical Carolina Sosa. Lucas Delfino volvió a la banca que ocupó Martín Flores. Además de los movimientos en el bloque de concejales también los hay en interna de Juntos por el Cambio. El protagonismo de Andrea Giorgini y las movidas políticas de Marianela López, Ramón Fernández y de Luis Acuña.

Antes que se inicie el período de sesiones ordinarias 2021 en el Concejo Deliberante hubo modificaciones en el bloque de Juntos por el Cambio.

Regresó Lucas Santiago Delfino, que había pedido licencia para ocuparse de su función en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, ese cargo lo sigue manteniendo pero en un año electoral como este, parece que le resulta necesario volver a ocupar su banca. En reemplazo de Delfino había asumido Martín Flores, que luego de un año en el que se vio obligado a legislar por zoom, deja su lugar para quien fuera candidato a intendente de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas y que probablemente busque encabezar la lista de concejales del macrismo en las próximas elecciones legislativas. Lucas Delfino tiene mandato hasta fin de este año.

La otra modificación que se dio en el bloque macrista fue el pedido de licencia del jefe de la bancada, Alfredo Carrasco, que abandona su banca para desempeñarse como Secretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro, que conduce Cecilio Salazar, hombre que pertenece al partido FE, que creó el extinto jefe de la UATRE, Momo Venegas.

Según los medios sampedrinos, Carrasco (que encabezó la lista del macrismo de Hurlingham en el 2019), hace tiempo que está instalado en San Pedro, donde tiene un emprendimiento productivo de nueces pecan en la zona rural de Gobernador Castro.

El reemplazo natural de Carrasco debió haber sido Daniel Gustavo Juárez, pero alguna razón de fuerza mayor le impidió ocupar esa banca, que finalmente quedó para Carolina Mariel Sosa, proveniente de la Unión Cívica Radical, del sector Evolución que conduce Martín Lousteau. Curiosamente Sosa no se sumó al bloque de su correligionario Diego Benavidez, pese a pertenecer a un espacio común, al menos para esta interna que se disputa en 10 días. La nueva concejal se plegó al bloque de Juntos por el Cambio.

El mandato de Carrasco vence en 2023, y es poco probable que vuelva ocupar esa banca en tanto logre perdurar en el cargo en el municipio de San Pedro y su labor como productor pecanero rinda nueces.

INTERNA AMARILLA

Los movimientos en Juntos por el Cambio no solo se dan en el bloque de concejales. Hay movimientos internos también con vistas a las próximas elecciones y son varias las figuras que quieren salir a la cancha, al citado Lucas Delfino, se suma Andrea Giorgini, con mandato como concejal hasta fin de año.

La concejal y ex titular del Anses local, mantiene una profusa actividad en el distrito y ha tenido acercamientos a distintos sectores del macrismo, desde la derecha más ortodoxa que representa Patricia Bullrich hasta los que promueven un espacio de raíz peronista como el que integra Joaquín de la Torre. Pero aún no se observa que tenga una terminal política clara. Mientras tanto participa y difunde movidas opositoras como la realizada en distintas ciudades reaccionando por el caso del llamado Vacunatorio VIP. La convocatoria reunió un centenar de personas en la Plaza Ravenscroft y allí Giorgini expresó: «Los vecinos de Hurlingham decimos basta a los privilegios de los amigos y parientes del gobierno y exigimos un plan de vacunación transparente y responsable que priorice a los adultos mayores, personal sanitario y docentes. Con la vida de quienes más las necesitan no se juega». Esto fue el pasado 27 de febrero. El tema que terminó eyectando a Ginés González García se diluyó a los pocos días, y parece no ser comparable al escándalo del gobierno de Larretta en la desorganizada y bochornosa vacunación a los adultos mayores en la jornada de ayer martes 9.

Hay más protagonistas en la interna amarilla. Ramón Fernández y la ex concejal Marianela López están trabajando esperanzados en sumar voluntades dentro del espacio opositor. Cuentan con el aval de Jorge Macri, intendente de Vicente López y actual presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Siendo concejal Marianela López tuvo duros enfrentamiento con el referente del macrismo, Lucas Delfino y llegó a romper el bloque de Cambiemos. Tanto ella como Ramón Fernández, tienen fuertes vínculos con algunos sectores del peronismo local.

Aunque el peronismo de Hurlingham tiene un representante de peso en conversaciones con el PRO. El mismísimo ex intendente Luis Emilio Acuña, que con su inseparable socio Jesús Cataldo Cariglino, ex intendente de Malvinas Argentinas, pulula en el grupo integrado por el ya citado De la Torre y el ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto.

Por su parte el radicalismo sigue presente en Juntos por el Cambio, pero por un par de semanas más, estarán enfrascados en la interna partidaria que se tramita el próximo 21 de marzo.