Congreso de Ingeniería con foco en los desafíos de la Industria Alimentaria

Con la participación de más de 300 profesionales, especialistas, empresarios, investigadores y representantes de organismos públicos, se desarrolló en Mar del Plata el Congreso de Ingeniería 2026, organizado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) bajo el lema “Industria Alimentaria: el desafío de crecer”. El encuentro se extenderá hasta el viernes y busca consolidarse como un espacio de debate estratégico sobre uno de los sectores productivos más relevantes del país.

La actividad se desarrolla en el Gran Hotel Provincial y reúne a referentes de distintos ámbitos vinculados a la cadena alimentaria para abordar temas clave como la innovación tecnológica, la inocuidad de los alimentos, la gestión del agua, la sostenibilidad de los procesos productivos, la logística y el comercio exterior.

Desde la organización destacaron la importante convocatoria alcanzada en esta primera jornada, con más de 200 participantes acreditados y alrededor de 300 inscriptos para las distintas actividades programadas. El congreso incluye conferencias magistrales, paneles temáticos, presentación de trabajos técnicos y espacios de intercambio entre el sector académico, el ámbito profesional y el entramado productivo.

El presidente del CIPBA, Jorge Castellano, remarcó en la apertura la necesidad de que la ingeniería participe activamente en la discusión de los problemas que impactan en la vida cotidiana de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que la cuestión alimentaria se ha convertido en un tema central a nivel global y que la profesión tiene mucho para aportar en materia de producción, eficiencia, innovación y uso responsable de los recursos.

Uno de los ejes principales del encuentro es el análisis de las oportunidades y desafíos que enfrenta la industria alimentaria en un contexto económico complejo. Entre los temas que se debatirán aparecen la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, mejorar la competitividad de las empresas, garantizar estándares de calidad cada vez más exigentes y avanzar en procesos de certificación que permitan ampliar mercados, especialmente en el ámbito internacional.

Además, el programa contempla exposiciones sobre biotecnología, economía circular, automatización de procesos, tratamiento de efluentes, eficiencia energética y gestión del agua, una problemática que atraviesa toda la cadena productiva y que los organizadores consideran estratégica para el desarrollo sostenible del sector.

La elección de Mar del Plata como sede también responde a su perfil productivo diversificado. Además de su histórica vinculación con la pesca y la actividad frutihortícola, la ciudad cuenta con un importante entramado industrial y tecnológico asociado a la producción de alimentos, lo que la convierte en un escenario propicio para discutir el futuro del sector.

El Congreso de Ingeniería 2026 forma parte de una estrategia impulsada por el CIPBA para instalar anualmente debates vinculados a áreas clave para el desarrollo bonaerense. Tras las jornadas dedicadas a hidráulica y energía realizadas en años anteriores, la edición de este año pone el foco en una actividad cuya relevancia excede lo económico y se vincula directamente con la salud pública, la seguridad alimentaria y la generación de valor agregado.