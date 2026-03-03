Cuentos puros en «Encuentra Cuentos»

Hace 14 años un grupo de entusiastas «Narradores Orales», convocados por Hugo Corrias y Cosme González, se reunieron en el Salón de FM Blog, la radio que funcionaba en la planta de los que era la Galería Parisi, sobre la calle Riccheri. Allí armaron un festival de cuentos, historias, relatos y canciones, con la presencia de Dora Apo (militante de la lectura y la palabra, impulsora de la narración oral en la Argentina), también con Liliana Bonel, Teresita Bustos, Vivi García, Hugo Chávez, Laura Dipolito, Sergio Bonomo, Gino Piccinini, Ricardo Cabrera y Juan Carlos Dalto.

Desde entonces y desde Hurlingham «Encuentra Cuentos» se formalizó como uno de los más destacados grupos de narradores orales. Como ellos mismos señalan «muchos cuentos han pasado desde ese día…» y ahora están en pleno festejo por los 14 años. El pasado jueves 26 de febrero hicieron una gran presentación en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas en La Plata, en el marco del ciclo «Cuentos bajo la luz de la luna» coordinado por Claudio Ledesma, en el que participaron (además de Corrias y González), Susy Castro, Marta Bom-bara, Alicia Strupeni, María Ruiz, con la música y el canto de Tachi Finocchi y como en 2013 también dieron el presente, Guido Piccinini y Teresita Bustos, (Fundadora de la Asociación de Narradores Argentinos).

La celebración siguió dos días después en El Palomar, en la Biblioteca Popular de Ciudad Jardín, con otros narradores, en esta oportunidad: Roxana Del Castillo, Pedro Parcet, Miguel Fo, Diana A. Otero Propato, Ricardo Cabrera, Lala Vázquez, Gladys Coronel, Roberto Moscoloni, con canciones a cargo de Omar Moreno Ricci.

Ahora falta que el festejo se haga en Hurlingham.