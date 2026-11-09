De lo local a lo global: visita de miembros de la Organización Universitaria Interamericana

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) recibió la visita de más de 18 universidades pertenecientes a la Organización Universitaria Interamericana (OUI). La jornada desarrollada este 4 de noviembre se propuso fortalecer los vínculos de cooperación con diferentes instituciones del mundo, así como generar nuevas oportunidades para profundizar la internacionalización en áreas estratégicas. “Esperamos que puedan ver aquí una comunidad orgullosa, comprometida y que intenta ser cada día mejor”, expresó el Rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk.

Por su parte, Arturo Rojas, Rector de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, resaltó la importancia de la articulación y la unión entre universidades para “localizar problemáticas, analizarlas y buscar soluciones y estrategias pertinentes para un mejor desarrollo de la región”. Mientras que Pedro Buck, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil, puso el foco en las importantes posibilidades de investigación de la UNAHUR en el campo de la nanotecnología, que ofrece puntos de contacto con las tareas de su institución. “Aprovechen las puertas que la internacionalización abre y espero verlos en Brasil”, dijo.

En el marco del evento se desarrolló el seminario internacional “De lo local a lo global: los múltiples territorios de la universidad”, que se dividió en tres ejes: docencia, investigación y extensión. Las conferencias abordaron discusiones internacionales en torno a las funciones prioritarias de la universidad pública frente a las transformaciones científicas, tecnológicas, sociales y educativas. Además, se propuso una mirada local con perspectiva internacional, a partir de experiencias de enseñanza, investigación y extensión desarrolladas en diálogo y colaboración con otros territorios, instituciones y comunidades.

En el eje docencia, Clara Cerrota, Directora de Ingeniería Agronómica y de las Tecnicaturas Universitarias en Viverismo y en Producción Agroecológica Periurbana (UNAHUR), relató la experiencia de docencia y aprendizaje sobre soberanía alimentaria y agroecología entre América Latina y África. “Este tipo de actividades son fundamentales para generar vínculos con distintas instituciones que en nuestro continente están realizando cosas semejantes, complementarias y también distintas. Nos da mucho orgullo ser anfitriones de autoridades de muchas universidades de América”, señaló.

Jorge Montanari, Director del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica de la UNAHUR, disertó acerca de la internalización de la ciencia en el eje de Investigación. Con respecto a la extensión, Gerardo Marchesini, Director de la Escuela Preuniversitaria de la UNAHUR, y Andrea Scagnetti, Directora del Profesorado Universitario de Inglés y de la Escuela de Inglés, compartieron experiencias de su tarea educativa.

El día continuó con una recorrida de la comitiva por instalaciones experimentales. Se trató de una exploración práctica sobre las distintas formas de enseñar, producir, experimentar y compartir conocimiento en una universidad pública. Las postas fueron: Instalación Experimental de Tecnologías de Fabricación, Enseñanza de idioma Chino, Centro de Simulación Clínica “Dra. Cecilia Grierson”, Planta Piloto de Alimentos y Computación Cuántica.

Finalmente, se visitó la muestra fotográfica “Imágenes para la Memoria”, dedicada a abordar el impacto de la última dictadura cívico-militar argentina sobre el sistema universitario, la ciencia y la cultura.

Sobre la OUI

Es una red académica internacional fundada en Canadá en 1980 que reúne instituciones de educación superior y asociaciones de 28 países de Améri