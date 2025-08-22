Diputada de Fuerza Patria pide reformar la Constitución: “Del ‘94 a hoy, cambió el mundo”

La diputada provincial y candidata a renovar su banca por Fuerza Patria, Lucía Iáñez, pasó por el streaming bonaerense Uno Tres Cinco, donde planteó la idea de reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que data de 1994.

“Necesitamos empezar a pensar una reforma constitucional”, sentenció Iáñez, que representa a la Sección Capital en la Cámara baja bonaerense. En su argumentación, consideró que hay que abrir el debate sobre “la autonomía municipal, la posibilidad de pensar un sistema unicameral y hacer más eficientes los organismos de control”.

En esa línea, la legisladora que tiene como referente al intendente platense Julio Alak postuló que “todos los sectores entendemos que del ‘94 a hoy, cambió el mundo y hay una necesidad de la ciudadanía de que las cosas sean más rápidas y tenemos una limitante en los organismos de control”.

“Creo que podríamos ir a un sistema de elecciones cada cuatro años y pensar la unicameralidad en serio porque cuesta mucho sacar una ley, es tiempo de discutirlo”, dijo.