El Aula de la Memoria: Slokar inauguró el curso de derecho penal (UBA) en la ex ESMA

A 50 años del golpe militar, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA asistieron a una multitudinaria clase pública y abierta en la Ex-ESMA, dictada por el profesor y juez Alejandro W. Slokar.

En el marco del mes de la Memoria y próximo a cumplirse medio siglo del golpe cívico-militar, se dio inicio al ciclo lectivo 2026 con una clase pública y abierta ante a la que asistieron más de 100 personas.

Estudiantes de las materias “Criminología” y “Justicia Federal y Delitos Complejos” de la Facultad de Derecho de la UBA, a cargo de los profesores Rodrigo Facundo Videla y Patricio Gorojovsksy, respectivamente, fueron convocados en el ex Centro Clandestino, para asistir a la clase que puso de relieve la necesidad de una educación con memoria de cara al futuro.

La clase estuvo a cargo de Alejandro Slokar, que además es presidente de la Asociación de profesores de derecho penal de la Argentina, y contó con la participación del profesor titular Luis Niño y de Charly Pisoni, referente de la organización de Derecho Humanos H.I.J.O.S.

“EL ESTADO TERRORISTA TIENE MUCHAS CUENTAS PENDIENTES”

En su clase Slokar destacó “el deber de memoria indispensable para construir futuro”. En ese sentido, en la que se dio a llamar como “el aula de la Memoria”, recordó que el nuevo imperativo categórico es “impedir que ESMA y la barbarie se repitan, sobre todo en contextos de negacionismo y odio”. Afirmó también que “el Estado terrorista tiene muchas cuentas pendientes», y subrayó: «Aun hay niños desaparecidos. Cientos de bebés arrebatados de sus familias, que todavía hoy transitan sin conocer su identidad». «Ocultando sus verdaderas historias, no se puede proyectar futuro», concluyó.

Por su parte, a partir de los habeas corpus, Luis Niño evocó las investigaciones por delitos de lesa humanidad que llevó adelante y exhortó a los estudiantes a no perder de vista el papel del Poder Judicial, llamado a sostener su dimensión humana y su compromiso con los derechos humanos aunen contextos de marcada inhumanidad.

En tanto, Pisoni expuso sobre la historia de la exESMA y señaló cómo espacios que fueron de muerte hoy se resignifican como espacios de vida, tal como el aula en la que se dictó la clase. Asimismo, recordó que las cifra exacta de desaparecidos sólo la conocen los genocidas y sus amigos, y que junto con ese dato también deberían dar a conocer dónde se encuentra los más de 300 bebes, hoy ya adultos, a los que aún no se les ha podido restituir su identidad.