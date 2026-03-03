El Clásico de marzo, con los 50 años del golpe como tema central

Salió una nueva edición digital de la revista EL CLASICO.

El 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio del último golpe de Estado que sufrió la Argentina. Fue la última dictadura militar que se extendió hasta diciembre de 1983. La fecha amerita una reseña histórica, una ejercitación de la memoria y en esta edición de EL CLÁSICO tiene una mirada local, recordando cómo vivió Hurlingham y el partido de Morón (del que formaba parte) esos momentos oscuros de la historia argentina.

Hay un artículo de Eduardo Diana en el que repasa los días de Jorge Rafael Videla, -tal vez el mayor símbolo de la dictadura-, como vecino de nuestra ciudad y en función del mismo tema, el historiador y periodista Alfredo Sayús, reseña, 25 años después, como se gestó «Apuntes del horror» el libro que escribió junto a Fabián Domínguez y que es uno los textos fundamentales a la hora de querer conocer detalles de esos dramáticos años y el modo en los que lo vivió Hurlingham.

Con los años ’70 en el sumario y la memoria como eje de la publicación hay una más que oportuna entrevista a Liliana Saro, vecina de Hurlingham desde hace casi 40 años, que recuerda su exilio en la entonces República Democrática Alemana.

En otro orden de cosas, Horacio Magnacco hace un perfil Gabriel Dahbar, líder de Cayanaya, rockero de ley y referente indiscutible de la música de Hurlingham.

Y otras páginas se reproduce un artículo del escritor Santiago Fuster Castresoy, publicado en Caras y Caretas en 1913, donde hace una particular descripción de Hurlingham, a la que ve como «un jirón de Londres».

Finalmente con datos recabados por Marcelo Fiori Quercetti, hay una historia en el camino de Paso Morales a mediados del siglo XIX, transformado en una inesperada ruta del oro…