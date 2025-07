El Club Tesei cumplió 78 Años, un club a imagen y semejanza de los Tesei

El 3 de julio de 1947 se fundó el Club Tesei en el corazón de la localidad que ya todos denominaban Villa Tesei, en reconocimiento a don Santos Tesei, un inmigrante italiano que desde 1920 trabajaba intensamente por el desarrollo de la zona. El club fue presidido por uno de los hijos de don Santos, Tito Tesei y llevó los colores del club del que don Santos era fanático… el Racing Club.

Ya hacía unos 30 años que don Santos Tesei había llegado de Italia y se había convertido, no solo en referente de su comunidad si no que toda la localidad que antes era llamada como Villa Elvira, Villa Rossi o Villa Rosso ahora era reconocida con su nombre, una localidad que había adquirido un fuerte perfil industrial, con no pocos comercios y una vecindad pujante que creyó oportuno que el barrio también tuviera su club.

Esa idea se concretó el 3 de julio de 1947, cuando en el viejo almacén de Victorio Diodato, nació el club, al que, obviamente, le pusieron el nombre del referente del barrio y como para afianzar la identidad eligieron como presidente a uno de los hijos de Don Santos, Pascual «Tito» Tesei. Para hacerla completa la entidad eligió distinguirse con los colores de Racing Club, el equipo del que era simpatizante la familia Tesei.

Al joven Tito lo acompañaron en la primera comisión Héctor Rebagliatta, como vicepresidente; Mariano Juan, secretario; Aldo Comelli, tesorero; Salvador Diodato, protesorero; Cándido Tocchetton, secretario de actas; y como vocales quedaron Juan Cantoral, Marcelo Manuele, Salvador Simonetti, Rogelio Leguizamón y Augusto Bastini. Como revisores de cuentas fueron designados Victorio Diodato y Orlando Alzamora.

El Club Tesei logró tener su sede propia en 1949, cuando lo pudo construir sobre un predio que era de la fábrica ITALAR, en Vergara 2121.

La década del ‘50 y la del ‘60, fueron gloriosas, como lo fueron para la gran mayoría de los clubes de barrio, con intensa vida social y deportiva.

La actividad decreció en los ‘70, y a partir de la década del 80 la institución comenzó a recorrer un camino lleno de inconvenientes, que puso en peligro la subsistencia misma de la institución.

El nuevo siglo encontró al club al borde del remate. Juicios laborales, deudas impositivas y la indiferencia del Estado, debilitaron al extremo a la entidad.

En 2010, Silvia Albarracín ocupó la presidencia, enfrentando, tal vez, el peor momento de la institución. Dos años después la sucedió en la presidencia Rocío Moyano, que revalidó su cargo en períodos sucesivos, y que se convirtió en una de las pocas mujeres en la Argentina en presidir un club deportivo por más de una década.

En los últimos años el Club Tesei fue el escenario elegido para actos de campa-ña política, y fueron muchos los dirigentes, sobre todo del peronismo, que pasaron por el club de la Av. Vergara, incluso hasta se hizo el Congreso Provincial del Partido Justicialista en marzo de 2018.

Algunos presidentes de la entidad más recordados fueron Alberto Natale (que ejerció ese cargo por casi 15 años en distintos períodos); Moisés Remarchuck, Antonio «Tonino» Serafini (dirigente radical que fue delegado municipal de Villa Tesei y Concejal); Dionisio Giusti, Jorge Lindon, Egidio Raschetti, Alejandro Saavedra, Néstor Datzira y Beatriz Da Silva, entre otros.

PUBLICADO EN EL CLASICO. JULIO DE 2025