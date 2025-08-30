El Colegio de Ingenieros reclamó un plan integral de infraestructura

El presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), Jorge Castellano, advirtió una vez más sobre la falta de planificación en materia de infraestructura y reclamó reglas claras que permitan sostener la inversión y garantizar el desarrollo económico.

El dirigente ejemplificó la situación con el rubro inmobiliario y explicó que la construcción se mantuvo, pero con menor volumen y marcada por una fuerte competencia de precios y honorarios, en un escenario de fuerte la especulación que impulsa nuevas viviendas, pero sin una estrategia ordenadora. “No se puede seguir improvisando la planificación de la infraestructura. Hay que convocar a los actores y definir un plan sostenido”, afirmó.

Castellano remarcó que la infraestructura debe ser concebida como una política de Estado, con participación del sector privado pero con conducción estatal. Puso como ejemplo el sector energético, donde la recomposición de tarifas, las licitaciones provinciales y los mecanismos de financiamiento generaron previsibilidad y atrajeron inversiones. “En infraestructura debe ocurrir lo mismo: que el Estado fije el rumbo y que las obras se realicen con el financiamiento adecuado para cada caso”, sostuvo.

También se refirió al proyecto de ley que busca que la Provincia asuma obras públicas de competencia nacional. Valoró la iniciativa, aunque advirtió que para concretarla se requiere planificar la financiación, la construcción y la inspección ya que sin un flujo adecuado de fondos y sin supervisión de calidad no hay obra que se termite y que pueda cumplir los fines para los que fuera prevista en el tiempo y forma planificados. “La necesidad existe: rutas, caminos rurales, ferrocarriles y puertos requieren mantenimiento y ampliación. Si no se garantiza la salida de la producción, la economía no puede crecer”, explicó.

Finalmente, insistió en que el desafío central es construir un plan de infraestructura que trascienda coyunturas políticas y asegure continuidad. “Las obras deben hacerse porque son la base del crecimiento económico. La planificación y la financiación sostenida son indispensables para lograrlo”, concluyó.