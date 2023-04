El día que Louis Armstrong invitó a Arnedo a tocar con él

Louis Armstrong, una verdadera leyenda de la historia de la música, considerado el “Padre del jazz”, visitó la Argentina en 1957 y brindó, entre octubre y noviembre de ese año, diez conciertos en el teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires.

Entre los varios encuentros sociales que realizó Sachtmo (apodo derivado de la palabra inglesa Satchelmouth, «boca de cartera»), hubo una cena en el viejo edifico del diario La Prensa, en Av. de Mayo al 500. Entre los invitados estuvo el músico Mario Arnedo Gallo, reconocido folclorista por entonces vecino de Hurlingham.

En una entrevista realizada por esos años por la revista “El Folclorista”, Arnedo Gallo detalló ese encuentro:

“Efectivamente, conocí al gran Satchmo en una comida que se daba en el diario La Prensa, exclusivamente para periodistas. Es un gran músico y un señor, en toda la extensión de la palabra. Antonio Rodríguez Villar me facilitó el acceso a aquel acto. Con él tocamos. En un momento determinado, aleé el bombo y canté una vidala. Armstrong se impresionó profundamente, y con noble generosidad nos invitó a Rodríguez Villar y a mí a que cerrásemos el gran espectáculo que Satchmo ofrecía en el Opera”

Arnedo Gallo (padre de Fernando -ex concejal e intendente interino de Hurlingham- y de Diego -bajista y líder de Divididos-), cuenta que al otro día lo llamó el representante de Armstrong. “Cambió un poco los papeles. Me sugirió que acompañáramos a Satchmo con el ‘tamborcito’ en la ejecución de ‘Some of this days”.

El “tamborcito” al que se refirió al colaborador de Louis Armstrong era el bombo que venía acompañando a Arnedo Gallo desde hacía 25 años, “un bombo muy antiguo, de parches ya amarillentos, que primero fue barrica de yerba, de madera muy seca y estacionada, que suena magníficamente… y que con fundamento, creo tiene cerca de cien años”, relató Arnedo.

El gran folclorista no estuvo de acuerdo con acompañar a Armstrong en ese tema. “Mi bombo no era para eso, por mejor voluntad que hubiera. En el mejor de los casos, hubiera sido tapado por la orquesta de Satchmo. El representante no interpretó la nobleza y generosidad de Armstrong. Así, todo quedó en proyecto…”

Mario Arnedo Gallo reconoció: “a lo mejor, estuve un poco descortés con el representante”. Pero finalmente aseveró: “El asunto es seguir adelante, fiel a uno mismo. Lo demás, lo dirá el tiempo…”

HOMENAJE EN HURLINGHAM

Mario Arnedo Gallo nació en Santiago del Estero el 15 de mayo de 1915 autor de verdaderos himnos del folclore como “Salavina”, “La amanecida” y “La Flor Azul” entre muchas otras. Vivió más de 40 años en Hurlingham, por eso Municipio, a través de la Subsecretaria de Cultura decidió honrarlo con un homenaje que se realizará el domingo 21 de mayo a las 18 hs, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal en un encuentro con familiares y amigos y la participación de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, el Coro Estable, el Ballet Folclórico municipal y otros artistas invitados.