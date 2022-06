El escándalo del video porno en el cementerio de Tesei ya tiene derivaciones judiciales

La filmación de un video porno en el Cementerio Parque de Villa Tesei, desató inicialmente una catarata de comentarios en redes sociales, pero también tiene consecuencias legales, ya que un familiar de un joven sepultado en ese cementerio se presentó a la justicia iniciando acciones legales contra los autores del video, al considerar que profanaron la tumba de su hijo, haciendo responsables de esto a las autoridades municipales de Hurlingham.

El video fue grabado en el verano pasado y subido en la plataforma Pornhub y OnlyFans y también llegó a TikTok y su difusión multiplicó los comentarios. También creció la indignación de familiares de los difuntos que están en ese cementerio, que expresaron su dolor por ver que un lugar donde “descansan los restos de sus seres queridos” es utilizado como locación para un video porno.

«Es una falta de respeto que hagan porno en el cementerio donde los familiares de varios familiares de los vecinos de Hurlingham descansan. Una falta de respeto total», remarcó un vecino junto a una captura de pantalla donde se lee el perfil de OnlyFans, una de las plataformas en la que se habría difundido la filmación.

También se sumaron las voces de vecinas y vecinos que repudiaron el hecho pero haciendo hincapié en el abandono del lugar por parte de las autoridades de la Municipalidad de Hurlingham, apuntando además la complicidad por parte de los empleados del lugar por no haber denunciado la filmación.

«Qué vergüenza. Aparte de robar flores, figuritas, ángeles y estar algunas partes hechas un asco, no se respeta nada», reclamó otra usuaria de Facebook por los hechos sucedidos en el Cementerio ubicado en las intersecciones de las calles Kiernan y San Juan.

La imagen muestra a la protagonista (la actriz Niquui Salazar) que va a visitar la tumba de una amiga y se encuentra con un sepulturero con el que terminan teniendo un acto sexual con las tumbas de fondo, y es el mismo sepulturero el que graba la relación carnal.

El video fue filmado en diciembre pasado a plena luz del día pero tomó relevancia esta semana cuando se viralizaron los comentarios de usuarios en redes sociales, y cuando la noticia llegó a distintos portales informativos.

De acuerdo al portal El Corresponsal, “las autoridades municipales a cargo aseguraron desconocer el hecho y no hay abierta ninguna investigación”, mientras que desde la misma Municipalidad hicieron trascender que el video habría sido filmado cuando Juan Zabaleta cumplía la función de intendente, intentando desligarse de la responsabilidad sobre el control de la necrópolis local. Pero la propia actriz porno dijo que el video se había filmado durante el último verano, ya cuando Damián Selci ejercía la jefatura comunal.

Fue el portal Un Medio el que señala que en el video se puede ver a la tumba de Diego Aljanati, el joven asesinado por un patrullero a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015. Cuando Cristian Aljanati, padre de Diego, se enteró de este material fílmico y vio la profanación de la tumba de su hijo expresó: “Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente. Parece que esto es tierra de nadie», y agregó: “hice la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio”.

“Creo que hubo complicidad. Por eso la responsabilidad también es del Municipio. Que los cambien, que los echen, que cuiden un poco mejor. Me da bronca que el Estado no pueda cumplir con su función, no pudieron cuidar a mi nene de 13 años en vida y tampoco son capaces de cumplir su función de cuidarlo ahora muerto y dejarlo descansar en paz”, dijo Cristian Aljanati a Un Medio, comentando además, que antes de hacer la denuncia fue a la municipalidad a reclamar por la situación pero no recibió respuestas.