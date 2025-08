El Frente de Izquierda presentó sus candidatos a Concejales en Hurlingham

Con la presencia de los candidatos provinciales Christian Castillo y Romina del Pla se realizó en el Restaurante La Fragata la presentación de candidatos a concejales de Hurlingham para las elecciones del 7 de septiembre por el Frente de Izquierda Unidad en Hurlingham.

Nicolás Gerola, docente y estudiante de la Universidad Nacional de Hurlingham encabeza la lista conformada por jubiladas, trabajadores del transporte, docentes, estudiantes y trabajadores de diferentes sectores.

Gerola fue parte del movimiento estudiantil que el año pasado protagonizó asambleas y tomas contra el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, en todo el país. Planteó que “la juventud necesita construir una alternativa para no resignarse a no poder irse de la casa de sus viejos por no poder alquilar, aunque trabajen muchísimas horas y ni que hablar acceder al tiempo de ocio, la cultura y abordar la salud mental”.

También forma parte María Elena Rodríguez, jubilada de la ya desaparecida fábrica Tres Cruces, quien se moviliza todos los miércoles en la emblemática ronda de los jubilados; Lorena Romano, docente y delegada de la Escuela Secundaria N° 22 de Hurlingham y Alejandro Pereira, chofer de colectivo de la Empresa del Oeste. La lista la completan más estudiantes, trabajadores del INTA, ferroviarios, docentes y precarizados.

Christian “Chipi” Castillo que es candidato en la Tercera Sección sostuvo: “Tenemos el orgullo de haber estado en las calles desde el primer momento contra Milei y haberlo enfrentado consecuentemente movilizándonos y dentro del parlamento. Ningún diputado del Frente de Izquierda se puso la peluca, ningún otro bloque de los que están hoy en el Congreso Nacional puede decir lo mismo. Esta es la lista de quienes no son panqueques y que se sabe de qué lado van a estar”

La presentación finalizó con un llamado a sumarse a la campaña para fortalecer a la única oposición que no transa, tanto en la legislatura provincial como en los concejos municipales.