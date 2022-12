El municipio celebró la democracia y el día de los derechos humanos con la protección gratuita de “Argentina 1985”

La Municipalidad de Hurlingham celebró el Día de la Democracia y los DDHH, proyectando la película “Argentina 1985” en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, en una presentación con acceso libre y gratuito.

El intendente Juan Zabaleta destacó el film dirigido por Santiago Mitre que recrea el juicio a las juntas tras la última dictadura militar.

“Aplaudo de pie a esta película que nos habla de nuestra historia y nos representa en el mundo entero” expresó el jefe comunal.

Durante la proyección estuvo presente el actor Alejo García Pintos, que fue durante muchos años vecino de Hurlingham y forma parte del elenco de la película que ya ha tenido una notable repercusión en el país y a nivel internacional, a punto tal de estar preseleccionada por la próxima edición de los premios Oscar.

Alejo García Pintos hizo su debut en cine en 1986 con un protagónico en “La noche de los lápices”, una película de Héctor Olivera inspirada en hechos reales, en la que le tocó interpretar a Pablo Díaz, un sobreviviente de la última dictadura cívico-militar.

Ahora Alejo interpreta en “Argentina 1985” a uno de los jueces que participó del juicio a las Juntas Militares, y en ese rol le toca escuchar el testimonio de Pablo Díaz, justamente el personaje interpretado por él hace 36 años.

Sobre el film, Alejo García Pintos expresó: “Honestamente, no quiero pecar de vanidoso, pero yo, cuando supe de este proyecto, inmediatamente, como te decía antes, se me vino a la cabeza un poco lo que ocurrió con “La historia oficial” y también con “La noche de los lápices” a nivel internacional, porque son películas que trascendieron no solamente las fronteras nuestras y de Latinoamérica, donde ocurrieron otras dictaduras y también horrores como los que vivimos nosotros en aquellos años oscuros, sino también que el mundo supiera lo que aquí había ocurrido, que en general causa estupor y sigue causando realmente mucha sorpresa. Después de tantos años que no se hacía una película con tanta hondura sobre el tema en el mundo, hoy lo que ha causado es que hay nuevas generaciones que están enterándose también de esto que está pasando y eso está muy bueno. Está muy bueno y yo, de algún modo, esperaba que así fuera y se está confirmando. En el mundo, nuevamente están hablando sobre este hecho histórico que es haber enjuiciado a nuestros genocidas en nuestro propio país, inmediatamente una vez finalizada la dictadura”.