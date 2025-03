En el país de la libertad

Por Gustavo M. Russo.

Javier Milei brinda, con sus mensajes y su actitud provocadora, la oportunidad de acelerar la unión del PJ y de todos sus aliados.Ni siquiera hace falta detenerse en lo oprobioso de sus términos, ni en la matriz autoritaria de su contenido, ni en su actitud fascistoide, ni en el desconocimiento de las normas que regulan el orden constitucional. Simplemente, resta unirse en defensa del bien común y de su espíritu democrático.

La incoherencia del posteo resalta durante todo su trascurso. Un principio, cuando se lo trata de incompetente al Gobernador y un final sínico, cuando se lo saluda muy atentamente. Bajo este síntoma de impotencia, de nerviosismo y de violencia, sin importar el discurso persecutorio dado en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso,Javier Milei, lleva delante de manera atolondrada, la esperanza del sesenta por ciento de sus electores. A confesión de parte, relevo de pruebas.

En su mensaje escrito, el prescindenteMilei, intenta presionar inconstitucionalmenteal gobernador de la provinciaAxel Kicillof, diciéndole:

“…dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia …”

Obviamente, como se habla de lo que se carece, insiste en la supuesta inseguridad de la provincia:

“…alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga… “.

Sin comprender, su propio fracaso rotundo para conservar la políticade seguridad pública para todo el territorio. La frase con la que comienza la bajada de línea para su tropa, parte de un gran prejuicio. Ya que pareciera importarle la seguridad de los bonaerenses, debería haberse inspirado un poco más, a la hora de elegir alguien para ese cargo. Ya que Patricia Bulrrich, desde el 2001 viene fracasando tenazmente en cada organismo público que se la designa.

Sería interesante que la Ministra de Seguridad de la Nación,Patricia Bullrich, con sus antecedentes insurreccionales y subversivos, olvidables de su pasado, le devuelva a la provincia de Buenos Aires, la deuda que se le debe por el fondo de seguridad, que por ley está estipulado pertenecerle. Para recordar, son 749 mil millones de pesos que se le adeuda a nuestra gobernación desde la asunción del presidente de la motosierra, en materia de seguridad, desde diciembre 2024.

El cual, solo se le deposita y paga discrecionalmente a los gobernadores que asienten el desparpajo de su gestión.

Si hay que solicitar una renuncia, no cabe duda, que la de ella seríaprimordial, ya que no controla ningunos de los deberes que tiene a su cargo. Como ser, rigen para su cartera: los incendios de miles de hectáreas que actualmente se están produciendo, intencionalmente, tanto en la Patagonia, como en la región mesopotámica y aledaños. Más el ingreso por las fronteras de contrabando y narcotráfico como jamás en la vida. Poniéndole énfasis, sin embargo, a los bagayeros bolivianos, quienes transportan entre sus cosas, la ropa que le venden a los gendarmes que ella descuida, con salarios de 700 mil pesos. Ni hablar del colador en la seguridad de la ciudad de Rosario, en Córdoba la desaparición de Liam, de la trata de personas en Corrientes: como el caso Loan, ocultando una aeronave roja de primera generación, estacionada en plena ruta a la luz del día, que tiene implicada a toda la gobernación de Corrientes, como sospechosa y todo el ocultamiento de los hechos que generó la renuncia de varios abogados, que no pudieron hacer la legítima defensa de los derechos del niño. Y en donde la ministra prometió enviar equipos médicos de rayos x, para hacer radiología a los animales que pudieran haberse comido a la criatura.

Imaginen montar un hospital veterinario a loDaktari, para atender a los presuntos perpetradores de niños como: a los yacarés, gatosmonteses, ocelote y anacondas, en lugar de investigar profundamente con los 100 millones de dólares discrecionales enviados a la Agencia Nacional de Investigación.Sumando así, mayor decepción a la desesperación de querer mostrar algo positivo, luego de la balacera política, que ingreso de la estafa internacional generada gracias a “la difusión” del negocio por la cripto $LIBRA.

Continúa sosteniendo en su mensaje:

“…Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero…”

En primer lugar, el oficialismo nacional, no desea entender el significado del garantismo, como puede ser la presunción de inocencia de cualquier imputado. – Como es en su caso personal, luego de la estafa en cripto monedas $LIBRA en la cual fue partícipe necesario para la comisión del delito -. Una estrategia de campaña electoral que está marcada, en el rumbo de debilitar la imagen de Axel Kicillof y del kirchnerismo, para aumentar la polarización del electorado, cada vez más fastidiado en lo económico.

La garantía en derechos, que no es tenida en cuenta por su gabinete, es la referida a la libre movilización, la que todos los miércoles le niega a los jubilados en sus marchas habituales. Implícitamente enuncia el ojo por ojo, una mirada medievalista, a la que lamentablemente nos tiene acostumbrados. Algo que contradice el modelo político liberal al que suscribe. Originando más persecución, agresividad, brutalidad, ira, saña y ferocidad como la que tuvo, dentro del mismo recinto, Santiago Caputo,uno de los asesores presidenciales, contra el Dr. Facundo Manes, diputado nacional opositor. Sin olvidar el acto delictivo, del intento de matar a la ex Presidenta Cristina Kirchner, en la puerta de su casa cuando saludaba a partidarios suyos.

Un presidente que no comprende, que desde la Revolución francesa de1789 se pregona, libertariamente hablando y – perdón por la redundancia – los derechos individuales de la población, creando el Estado Nación y la división de poderes, correlativos al republicanismo actual, demuestra categóricamente que desconoce los verdaderos efectos en pos del desarrollo social. En vez de abrirse hacia la ciudadanía se tiraniza en su contra, jactándose de administrar la libertad de un país, cuando en verdad la sofoca. Dejando con sus dichos y actos impunes, un antecedente que va determinando, que posee una pésima preparación para el cargo de alta magistratura que desempeña.

Sin embargo, al no tener idea sobre la teoría liberal del Estado de Derecho, señala como en la época de la inquisición:

«…los delincuentes son los malos y el que las hace las paga …»

Un fantástico corolario. Se instala la idea fascista y totalitaria, donde se intenta sacar el sentido común visceral de la población, querer hacer justicia por mano propia y sin respetar los derechos individuales consolidados en 1853, época del período de la reorganización nacional.

Estar bien informado respecto a la seguridad permite que las personas sepan, qué es lo que ocurre y saber que esto, genera problemas de gestión en 135 municipios de nuestra provincia.A pesar, de que algunos de ellos, tienen la posibilidad que los medios de comunicación con predomino dominantes del mercado, pauten su protección política por conveniencia o connivencia ideológica y económica, aunque sus gestiones sean desastrosas en temas de seguridad. Lo que origina que la gente esté mal informada y por ende mida cualquier suceso político que pase con la misma vara que le proporcionan ese poder hegemónico de la hiper comunicación.

A su vez, existen intendentes que no se detienen en negocios inescrupulosos con el mercado inmobiliario, ocupándose displicentemente de la seguridad de la población y respondiendo con marketing y frases hechas para quedar bien parado frente a los medios. Uno de los más importantes es el historiador y ex periodista de TN, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, otro de los más distinguidos esGuillermo Montenegro de Gral. Pueyrredón. De ellos, no nos enteramos de nada,son absolutamente protegidos mediáticamente, para que así ocurra. Ambos provenientes del macrismo,con terribles y temibles muertes en sus distritos, con verdadera negligencia en su accionar y mala praxis de frente a sus responsabilidades. Y, sin embargo, conservan la mejor imagen en sociedad. Es evidente, que una sociedad quebrada ha votado,tanto a un presidente,como a muchos dirigentes políticos rotos, para que la lidere. Haciéndose un gran daño a futuro.

Paralelamente, se continúa con un plan de exterminio económico hacia la población, consistente en la destrucción del empleo formal y de toda certeza, en prevención doméstica de la economía familiar, permitiendo únicamente desarrollar con esta metodología, el aumento exponencial del delito en cada uno de los barrios de la provincia, se debería bregar por la verdadera accesibilidad de la seguridad pública para protección de los habitantes. No creo que, a ningún intendente probo,le guste sufrir este costo político, de ver cada día que pasa, más gente en la calle durmiendo y por ende, más inseguridad latente por prevenir.

De llevar trabajando 15 años, como docente en el profesorado, ISFD 34 ubicado en la intersección de las calles Matienzo y Alas Argentinas en plena Ciudad Jardín de Tres de Febrero. Puedo constatar la enorme cantidad de robos de automotores, motos, experimentados a la salida nocturna del instituto que padecen sus docentes y estudiantes. Incluso la muerte de jóvenes que hacen Delíverypara la comodidad de aquellos que disfrutan del servicio, que resulta ser el más informal y peor pago del momento. Basta con observar las fotos en muchos negocios, donde se retratan a las víctimas de este flagelo. Exponiendo, como deber del trabajador, su físico y su medio de locomoción privado, para que el comerciante de turno lo usufructúe sin costo, ni responsabilidad laboral alguna, es decir sin ningún tipo de derechos.

La seguridad ciudadana que pareciera ser la única prioridad para endilgarle a Axel Kicillof,resulta ser la excusa para esparcir una cortina de humo, que cada tanto sirve, como maniobra distractora. Cuando el agua tapa a los presidentes, gobernadores e intendentes anti peronistas en función de mandato, no dudan en reflotarla para ganar tiempo y reorganizar sus estrategias.

El asunto es replantear y analizar, sobre qué tipo de incursión democrática se necesita y cuál es a la que se está asistiendo. No hay seguridad buena, para determinados municipios de gestión perteneciente a La Libertad Avanza y otra seguridad mala, para aquellas gestiones peronistas. Los distritos de La Matanza, Morón y Hurlingham entre otros, son gestiones consideradas a tener en cuenta, para etiquetar el embate del gobierno de Javier Milei ante la falta de serias propuestas. La única justificación que tienen los partidarios del mileismo es descargar toda su bronca contra La Cámpora y o el zurdaje para seguir tirando del mantel hasta que caigan las migas de sus ideas endiabladas, que sometan a la sociedad, en su realidad virtual instalada. Clasificando al Kirchnerismo, como una organización ilícita que simplifique la corrupción nacional. Olvidándose que, dentro de sus propias filas, el oficialismo, está lleno de denuncias por el ingreso de dinero recaudado – exacción ilegal según lo tipifica el Código Penal- que, en época de campaña, se le cobraba como exigencia previa, a los novatos simpatizantes libertarios, que deseaban integrar su lista de representantes. Cobrándoles un mínimo de 50.000 dólares y conseguir con eso llamarse libertario,dentro de un bloque parlamentario.

Es por lo expuesto, que su propuesta política más clara, es sostener la polarización dentro del electorado. Comunicando, desde su campaña en redes, que ellos son los buenos y bellos estéticamente, para tener un Estado eficiente, mientras, que los que piensan lo opuesto, son criminalescorruptos, por ende, hay que demonizarlos como tal, y proscribirlos, de ser necesario para ganar y detentar el poder nacional.

Tanto este tuit, como su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, con una ausencia considerable de sus miembros,más las agresiones propiciadas a Manes, serán el bautismo del movimiento político llamado anti mileista, que congregará a los más variados dirigentes del sector progresista y del campo nacional. Quienes deberán tomar la posta de interpelación,en favor de los intereses consagrados por la constitución. Planteando con mesura un orden, en la materialización de demandas solicitadas, que originen una mesa de discusión amplia, basada en proyectos propositivos de cara a la ciudadanía. Ya, que el actual ejecutivo nacional, no obedece a las normas de rectitud y respeto, que forjaron a nuestra historia, de Estado soberano

Recalco estos dichos ya escritos, en otro artículo de anterior análisis:

“…El pueblo manifiesta su descontento cuando lo padece y el que ejerce el poder, debe saber interpretar cuál es ese mensaje. Y para eso, se debe tener una mínima instrucción cívico-política, que justamente este gobierno palaciego, de libre albedrío con las cuentas públicas, no posee…“

https://www.hurlinghamaldia.com/la-logica-del-escorpion-analisis-vanguardista-del-contexto-politico-actual/

Más temprano que tarde, todo ese peso de inconsistencias ideológicas que solo buscan hacer caja, para perpetrarse en el poder, serán las que iniciarán su caída estrepitosa.

De no ser así, los bonaerenses deberíamos pensar en una opción de preservación más riesgosa, como ser, la de volver a la etapa embrionaria del Modelo político liberal, anterior al Pacto de San José de Flores de 1859, ese acuerdo que marcaba el paso hacia la unión nacional, habilitando la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina.

El gobierno compuesto por la relación de fuerzas, entre Mauricio Macri y Javier Milei, conforman un espacio marginal y peligroso,del sector titulado a mí parecer, como los lumpemproletariados de la política. Actúan siendo los reyes de la verdad revelada porque se sostienen económicamente, banalizando el concepto de libertad, pero patinan en sus errores no forzados, producto de la carente visión que les proporciona su carácter de forajidos crónicos.

Perseguidos y colonizados, será una de las opciones, perola meta a identificar es la libertad, como una facultad prístina que tienen las personas de obrar a su manera, siendo responsable de sus actos. Identificando,su accesibilidad y que ya no es esclavo de intereses foráneos, que no vive para ser preso, asegurándose la libre determinación para quienes habiten el territorio bajo el Estado de Derecho por el respeto a pensar y expresarse independientemente, sin prerrogativas, ni privilegios de ningún otro alcance. La única verdad es la realidad.