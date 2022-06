En un presunto intento de robo le dieron un balazo al hermano de Andrea Giorgini

El suceso se produjo el viernes pasado en Villa Tesei a las 16 horas.

Matías Luciano Giorgini, de 44 años, empleado judicial y hermano de la ex concejal de Juntos, Andrea Giorgini, recibió un tiro en el estómago en un presunto intento de robo. La víctima se recupera favorablemente.

El hecho se produjo en Diego de Carvajal al 200, casi en el cruce con Pucaini, cuando Matías descendió de su auto fue interceptado por un malviviente que con intenciones de robo, lo apuntó con un arma que se disparó hiriendo gravemente a Giorgini en el estómago. Fue en ese momento que el delincuente corrió hasta un auto estacionado a pocos metros, donde un cómplice lo aguardaba y ambos se fugaron.

El hombre malherido fue trasladado al Hospital San Bernardino de Hurlingham, luego derivado al Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes, en Haedo, donde fue operado por los médicos del centro asistencial.

La hermana de Matías, la abogada Andrea Giorgini, ex concejal de Juntos y ex jefa del ANSES de Hurlingham relató: “lo operaron de urgencia y pudieon extraer la bala que estaba en el intestino. Por suerte no había comprometido más órganos, pero hasta operarlo no sabíamos el pronóstico”.

Andrea Giorgini contó que acompañó a su hermano en la ambulancia hacia el Hospital de Haedo: “en la desesperación pedí oraciones y buena onda para acompañarlo mientras lo operaban. Hoy quiero agradecer a todos los que nos apoyaron en este episodio de una u otra manera y me llenaron de mensajes” y confirmó que Matías “está milagrosamente recuperándose bien”.

“Fueron horas durísimas, fue una pesadilla que no le deseo a nadie“ aseguró la ex concejal y agregó; “ayer volvió a tocarle a mi familia. Quiero que encuentren al responsable y pague como corresponde” y concluyó; “No se puede seguir viviendo así”.