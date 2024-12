Fermín Rivera: “Las Abuelas y las Madres nos mantienen prendida la antorcha de la esperanza y de la lucha, nosotros tenemos que sostenerla”

Por Gabriela Chamorro.

Hace pocos días se estrenó el documental “REVELAR. Indicios de identidad” de Fermín Rivera. En tiempos donde las temáticas de todo lo que ocurrió en la dictadura, las políticas de derechos humanos y el trabajo de las Madres y de las Abuelas no solo se está ninguneando por parte del gobierno nacional sino que también se está desfinanciando, esta propuesta artística es una herramienta de divulgación de nuestra historia reciente.

Para la producción fueron entrevistados los nietos restituidos Victoria Donda Pérez, Pedro Sandoval Fontana, Claudia Poblete Hlaczik, Horacio Pietragalla Corti, Guillermo Amarilla Molfino, Guillermo Pérez Roisinblit y Leonardo Fosatti Ortega. También cuenta con el testimonio de Lorena Battistiol Colayago, quien busca a su hermana o hermano nacido en cautiverio y la participación especial de Angélica Urondo Raboy, con la lectura de su libro “¿Quién te crees que sos?”. Angie es hija de la periodista Alicia Cora Raboy y del escritor Francisco «Paco» Urondo, ambos desaparecidos

Dialogamos sobre “Revelar” con su director Fermín Rivera

-¿Con qué apoyos y auspicios contaste para hacer el documental?

-El documental que trata sobre los indicios y premoniciones que tuvieron los nietos apropiados antes de conocer su identidad tiene el apoyo del INCAA. Es una producción independiente, pero con apoyo del INCAA. La película se hizo básicamente con eso, y después cuenta con los auspicios de Abuelas de Plaza de Mayo, CTA de los Trabajadores Ciudad de Buenos Aires, Unión de Trabajadorxs de la Educación UTE, Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham y SIGNIS Argentina

Por supuesto que todos estos auspicios, sobre todo el de Abuelas funciona a nivel exhibición, distribución y son muy necesarios en estos momentos tan difíciles para todas las producciones argentinas en general y los documentales en particular, más si se tratan de temas como las apropiaciones debido a esta época de negacionismo.

-Que, en este caso es fomentado desde el propio Estado, lo que lo hace más grave…

-Si, en realidad no es nuevo, uno lo toma como algo nuevo e inesperado pero si te pones a raspar la olla en realidad no es tan nuevo, son los herederos de la dictadura, no hay otra vuelta. Todo tiene que ver con todo, todo se conecta. Parece mentira que después de tanto tiempo transitado todo esto vuelva de una forma muy bruta, muy primaria, con mentiras, con falsedades… Pero, bueno no te sorprende nada de esta gente.

-Quizás por esto que sea en este momento donde este documental vea la luz adquiere incluso más valor. La historia tiene un enfoque muy particular donde lo central son esos indicios, esas sospechas, esas revelaciones que estos nietos apropiados sintieron ¿no?

-Sí, y los indicios se resignifican una vez que encuentran su identidad. La mayoría se da cuando son niños o jóvenes y son indicios, son sospechas, son dudas que después se resignifican al encontrarse con su familia, con los padres, con los abuelos, con las abuelas. Ahí se enteran de un montón de cosas, y de patrones, y conductas, actitudes, gustos o predilecciones, de alguna música, de gustos en común con sus padres. Hay algunos hechos muy concretos que asombran. Por ejemplo Claudia Poblete cuenta que jugaba de pequeña que no podía caminar, y ella se sentaba en una silla de oficina que tenía rueditas, diciendo que era paralítica, que era la palabra que se usaba entonces. Cuando recupera la identidad se entera que hasta los 8 meses el papá que era discapacitado la llevaba en sillas de ruedas a upa.

-Alguien dice, en el documental que sentía que los ancestros se manifestaban…

-Si, los ancestros, los olores, las sensaciones, todas esas cosas, los nombres, las fechas de cumpleaños. A mí no me pasó lo que a estos nietos pero en muchas familias ocurre, en mayor o menor medida, que alguien en algún momento duda sobre su origen porque, algún hermano o alguien te dice ¡A vos te adoptaron! Esa vivencia o ese imaginario también lo tomo en la película en base al imaginario infantil, y juega también un papel muy importante todo lo que tiene que ver con la fotografía. Es que en realidad, para los nietos lo más importante, más que un examen de ADN, de ese papel que te dice que tenés 99,9% de semejanza con determinada familia, lo que era la prueba concluyente eran las fotografías de sus padres, incluso muchos casos de ellos bebitos Eso era incontrastable y el documental toma eso y toma el proceso de la fotografía analógica.

-“Revelar” es mucho más que los testimonios de lxs nietxs, hay un trabajo artístico que enlaza sus palabras donde aparecen escenas ficcionadas de lo que ellos cuentan, dibujos, fotos, archivos, juguetes, elementos que te llevan a esa época. ¿Cómo fue esa decisión artística de incluir todo esto en el documental?

-Antes que nada, yo quería entrar al tema por otro lado, por un lado distinto. Ahora estamos en esta coyuntura de negacionismo que yo no imaginé que iba a suceder cuando lo filmé, pero sí quise tratar el tema desde un lugar distinto. Por eso elegí el tema de los indicios en el mundo infantil, en el imaginario. En el documental aparece la voz de Angie Urondo, leyendo partes de su libro ¿Quién te creés que sos?, ella es la hija de dos desaparecidos Paco Urondo y Alicia Cora Raboy. Son textos poéticos que también enriquecen la película. Yo no quise filmar desde el realismo porque la realidad, el tema es muy duro y por eso empecé a incorporar imágenes abstractas, dibujos de pintores que se van sucediendo a lo largo del documental.

-En estos momentos de diferencias irreconciliables entre grupos, de impedimentos para el diálogo con el otro esta propuesta es una herramienta para que personas que sientan o piensan distinto puedan encontrarse desde un hecho artístico. ¿Sentís que el arte está con esta creatividad cubriendo un poco lo que debería hacer el Estado?

-El arte es inagotable, si te pones a ver la historia es inagotable, hay muchísimos recursos y posibilidades. Los discursos que se potencian a través del arte son infinitos Alguien alguna vez dijo “Temas hay siete, lo que cambia es el abordaje, la forma de encararlo, el enfoque, la segmentación.

Tenemos un montón de posibilidades y recursos a mano y creo que hay que aprovecharlos, hay que abrir la cabeza y usar la imaginación. Pensar cómo podemos abordar temas que nos interpelan, que nos movilizan, pero desde otro lugar, porque también hay un público nuevo que se renueva.

-¿Por qué elegiste particularmente estos nietos y nietas?

-La idea surgió un poquito antes de pandemia, y elegí estos nietos porque el primer recorte tenía que ver con los indicios, con quienes habían tenido indicios. Hablé con algunos que por ahí tuvimos charlas, pero no participaron de las entrevistas; otros me dijeron en las primeras charlas que querían que los entreviste pero que no habían tenido indicios, y a medida que íbamos charlando, los indicios aparecían. En principio pensaba hacer un poco menos de entrevistas, pero la verdad que todos hacen su aporte, su granito de arena y además está la voz de quien busca, porque no son todas historias que llegaron a buen puerto y recuperaron la identidad. Todavía hay 300 nietos que no conocen su identidad y 300 familias que los buscan por eso también está la voz de Lorena Battistiol que busca a su hermano o hermana y me parece que está muy acorde a todo el contexto del resto del documental.

-Algo que aparece también en la película es la certeza de ese derecho de los nietos de conocer su identidad pero también de los desaparecidos de ser recordados, algo que además de seguir cuestionando el número en estos tiempos la cruzada de desfinanciamiento de todo lo relativo a Derechos Humanos se profundiza.

-Si, se desfinancian los Derechos Humanos, el arte, el cine, se desfinancia los jubilados, los asalariados, las universidades es mucha crueldad.

Tratamos de sumar, de ir con este documental a todos los lugares en donde está presente el INCAA- que por supuesto también está desfinanciado- pero lo que me parece que es muy claro es que acá tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas que lucharon en dictadura, si ellas lucharon en dictadura y pudieron, nosotros tenemos que poder con esto. Por supuesto que toda la situación me bajonea pero ellas nos enseñaron a convertir el dolor en lucha.

Las Abuelas y las Madres nos mantienen prendida la antorcha de la esperanza y de la lucha, nosotros tenemos que sostenerla y buscar también nuevas formas de sostenerla.

Fermín Rivera es director, productor, guionista. Dirigió “Pepe Núñez, lutier”, nominada al Premio Cóndor; “Huellas y Memoria” de Jorge Prelorán, ganadora de 13 premios nacionales e internacionales; “Apuntes sobre Clara” (foundfootage sobre una película inconclusa de Jorge Prelorán); “RJW, sobre la obra de Rodolfo Walsh” declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Rio Negro; y “Continuará…”, la resistencia del fílmico, codirigida con Emiliano Penelas y la actual “Revelar, indicios de identidad” que se estrenó el 14 de noviembre pasado.