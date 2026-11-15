FESTIHUR 2026: todos los ganadores de una edición que celebró el cine local y nacional

Tras tres jornadas de proyecciones, charlas y capacitaciones en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, culminó la séptima edición del Festival de Cine de Hurlingham. El film de Laura Casabé se llevó el máximo galardón de la noche, en una gala que también premió a las mejores producciones locales, cortometrajes nacionales y videominutos.

“La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé, se consagró como la Mejor Película de la séptima edición del Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2026). El encuentro audiovisual, que se desarrolló durante tres jornadas en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, culminó con una ceremonia de premiación tras ofrecer proyecciones, charlas y espacios de capacitación para la comunidad.

El evento volvió a consolidarse como un punto de referencia para la producción cinematográfica regional y nacional, destacando tanto a realizadores consagrados como a talentos emergentes de Hurlingham en cuatro categorías competitivas.

Un espacio de identidad y encuentro cultural

Durante los tres días de actividades, el público acompañó las distintas propuestas de formación y exhibición. Al cierre de la gala, desde la organización del festival celebraron la convocatoria y el compromiso de los artistas participantes.

«El FESTIHUR es mucho más que un festival de cine: es un espacio de encuentro, de identidad y de celebración de nuestra cultura. Un festival nuestro, de toda la comunidad de Hurlingham», expresaron los organizadores en su mensaje de despedida. Asimismo, agradecieron el acompañamiento de los espectadores e invitados, reafirmando el objetivo de «seguir construyendo un espacio para que nuestro cine continúe creciendo».

Todos los ganadores del FESTIHUR 2026

El jurado de esta séptima edición distinguió a las siguientes obras y artistas en las distintas competencias oficiales:

Competencia de Largometrajes

Mejor Película Festihur 2026: “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé.

“La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé. 1ª Mención Especial (Mejor fotografía): Victoria Pereda, por “Hijo mayor” (dirigida por Cecilia Kang).

Victoria Pereda, por “Hijo mayor” (dirigida por Cecilia Kang). 2ª Mención Especial (Mejor actuación): Marcelo Michinaux, por “El Susurro” (dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez).

Competencia de Cortometrajes Argentinos

Mejor Cortometraje Argentino: “Donde se parte el camino”, de Facundo Calabrese.

“Donde se parte el camino”, de Facundo Calabrese. 1ª Mención Especial: “El frío camina con Celia”, de Felipe Wein.

“El frío camina con Celia”, de Felipe Wein. 2ª Mención Especial: “El complejo de la Calle Quintana”, de Federico Ortiz.

Competencia Oficial “Panorama Local”

Mejor Cortometraje “Panorama Local”: “Maldigo en voz baja”, de Gerónimo Pérez.

“Maldigo en voz baja”, de Gerónimo Pérez. 1ª Mención Especial: “El ruido del silencio”, de Franco Aguirre.

“El ruido del silencio”, de Franco Aguirre. 2ª Mención Especial: “Maleza”, de Tomás Lazarowski.

Competencia Oficial de Videominutos