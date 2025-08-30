Hurlingham: avanzan los trabajos en la Ruta Provincial Nº 4

La obra es clave para optimizar la circulación de los más de 33 mil vehículos que transitan diariamente.

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza a buen ritmo con la obra de repavimentación y mejora integral de la Ruta Provincial Nº 4, en Hurlingham.

La intervención se desarrolla sobre 4,1 kilómetros de extensión, entre la Autopista Acceso Oeste y el arroyo Morón, y conforma el tramo 4 del mejoramiento integral de este corredor.

Según indicó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, “las obras en la Ruta 4 permitirá optimizar la conectividad en el municipio de Hurlingham y entre los distintos distritos que vincula esta vía, además de mejorar la seguridad vial de los 33.000 vehículos que la transitan diariamente”.

Esta avenida interurbana cuenta con un flujo importante de tránsito particular, transporte público y de cargas, por lo que la puesta en valor de su calzada permitirá beneficiar el tiempo y la calidad de los viajes, así como mejorar el entorno para los comercios y sus habitantes.

Cabe señalar que esta obra forma parte del mejoramiento integral de la Ruta Provincial 4, que se encuentra en ejecución en 5 tramos, sobre un total de 27,8 km que alcanzan a los municipios de Alte. Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Hurlingham y San Martín.