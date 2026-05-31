Intento de renombrar al Municipio de Hurlingham como «Partido de la Reconquista»

Un anteproyecto de ordenanza presentado por el ex concejal Marcelo Suárez Nelson propone eliminar la actual denominación de origen británico. El texto fundamenta el cambio como un acto de soberanía cultural y un homenaje a los héroes locales caídos en las Invasiones Inglesas y en la Guerra de Malvinas.

Un proyecto del ex concejal de Integración Vecinal, Marcelo Suárez Nelson intenta poner en debate la identidad local y el peso de los símbolos históricos.

A través de un detallado anteproyecto de ordenanza, Suárez Nelson impulsó una iniciativa para cambiar el nombre del Partido de Hurlingham por el de «Partido de la Reconquista». La propuesta define este cambio no como una mera modificación administrativa, sino como un acto de «liberación del colonialismo».

LAS RAÍCES COLONIALES BAJO LA LUPA

El documento realiza un extenso recorrido histórico para cuestionar la legitimidad del nombre actual. Según el autor, antes de la influencia británica a fines del siglo XIX, la zona era conocida como el «Paso Morales» (por el Alférez Domingo Morales) y el curso de agua lindante era el Río de las Conchas, rebautizado posteriormente como Río Reconquista tras repeler las Invasiones Inglesas.

El anteproyecto denuncia que la denominación «Hurlingham» fue impuesta en 1890 por los inmigrantes británicos más acaudalados de la zona para satisfacer sus propios intereses y ligarlo al club de polo homónimo, de características exclusivas. «Los colonos rurales no pertenecían a la sociedad inglesa y no podían ingresar al Club salvo para prestar servicios de mucamas, peones y de servidumbre», señala el texto, contrastando esta exclusión con la posterior fundación de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos en 1887 por parte de los sectores populares e inmigrantes italianos y provincianos que poblaron Villa Tesei y William Morris.

DE 1806 A 1982

La argumentación de Suárez Nelson conecta de forma directa la resistencia popular contra las tropas británicas de Beresford y Popham en 1806 —que culminó con el saqueo de más de un millón de pesos plata enviados a Londres— con el conflicto del Atlántico Sur en 1982. El proyecto recurre a citas del historiador Felipe Pigna para ilustrar la agresiva política de expansión de mercados por parte de Gran Bretaña.

El núcleo más sensible y contundente de la propuesta radica en el homenaje a los combatientes originarios del distrito que dieron su vida en las Islas Malvinas. El texto rinde tributo explícito a cinco héroes locales: Claudio Scaglione, Claudio Alfredo Bastida, José Domingo Curima, Darío Eleodoro Vera y José Esteban Francisco Bottaro.

«Ellos dieron su sangre por todos nosotros y no podemos aceptar continuar con una identidad inglesa que no reconoce absolutamente nuestra historia ni nuestros reclamos», argumenta firmemente el texto presentado.

EL PROYECTO EN EL CONCEJO

El Artículo 1º de la ordenanza propuesta estipula taxativamente el cambio de nombre con el fin de adoptar una identidad autóctona en reemplazo de lo que define como una «identidad británica, pirata y colonialista». La iniciativa busca abrir un debate profundo en la comunidad sobre el peso de los nombres en el espacio público y la necesidad de reivindicar los símbolos de la soberanía nacional en la nomenclatura oficial bonaerense.