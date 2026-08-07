Intercambio académico de la UNAHUR en la East China University of Science and Technology

Cuatro integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) viajaron a Shanghái, China, para participar del Advanced Innovative Talents Frontier Technology Workshop, que se llevó adelante en la East China University of Science and Technology (ECUST) durante tres semanas.

La ECUST es una de las principales universidades de China, reconocida por su excelencia académica y por su desarrollo en áreas vinculadas a las ciencias aplicadas, la innovación tecnológica, la investigación científica y la cooperación internacional. En cuanto al Advanced Innovative Talents Frontier Techonoly Workshop (Taller de Tecnología de Vanguardia para Talentos Innovadores Avanzados), constituye un programa de formación intensiva centrado en tecnología de vanguardia y desarrollo sostenible dirigido a posdoctorandos, doctorandos y estudiantes de maestría.

“Las lecturas a las que asistí en la ECUST me aportaron herramientas conceptuales clave e ideas novedosas que ampliaron en gran medida mi conocimiento acerca de China y su forma de encarar la ciencia. Esto se complementó de manera perfecta con las actividades culturales, las cuales fueron sumamente instructivas”, destacó Daniela Luege, estudiante de la Licenciatura en Biotecnología de la UNAHUR y Técnica de Laboratorio. Su participación en el workshop fue un aporte para su estudio sobre mecanismos moleculares de la diversificación neuronal en la corteza cerebral y su asociación con trastornos del neurodesarrollo (autismo).

Por su parte, Melanie Weschenfeller, Licenciada en Biotecnología y Doctoranda en Ciencia y Tecnología, valoró especialmente las actividades culturales organizadas por la ECUST. “Cada actividad nos permitió conocer un poco más sobre la cultura china y comprender mejor sus costumbres y tradiciones”, dijo. La experiencia también enriqueció su tarea de investigación sobre péptidos antimicrobianos derivados de Cannabis sativa frente a bacterias patógenas, que desarrolla en el Laboratorio de Aplicaciones Biotecnológicas y Microbiología (LAByM) de la UNAHUR, bajo la dirección del Dr. Paulo Maffía y la codirección del Dr. Matías Garavaglia. “Tuve la suerte de contar con un tutor que estuvo muy pendiente de mí durante toda la estadía –señaló–. Me mostró las instalaciones del laboratorio, me explicó su línea de investigación y me permitió observar varios de los experimentos que estaba llevando a cabo”.

Merlina Corleto sedoctoró en Ciencia y Tecnología tras completar su formación como becaria del CONICET. Recientemente, obtuvo una beca posdoctoral y, bajo la supervisión del Dr. Paulo Maffia, estudia el desarrollo de biomateriales innovadores basados en nanocelulosa bacteriana, péptidos antimicrobianos y cannabidiol para aplicaciones biomédicas. “Alojarnos en el campus y compartir el día a día con los estudiantes nos permitió conocer una faceta de China que difícilmente hubiéramos descubierto como simples turistas. Pudimos acercarnos a sus costumbres, comprender mejor su forma de vivir y participar de numerosas actividades culturales que nos ayudaron a entender la importancia que tienen sus tradiciones y la manera en que las mantienen vivas”, afirmó. Respecto de la actividad propiamente académica, recorrió laboratorios de la ECUST y “pudo conocer de cerca cómo desarrollan sus investigaciones”. Además, relató, distintos integrantes del laboratorio asignado dieron a conocer sus líneas de investigación, los resultados obtenidos y los desafíos de su trabajo cotidiano. Y concluyó: “Vivencias como esta contribuyen a que nuestra universidad continúe fortaleciendo su presencia internacional y consolidando vínculos con instituciones de excelencia”.

También participó del workshop la Licenciada en Biotecnología Marina Turrado, quien, bajo la dirección del Prof. Dr. Jorge Montanari, está iniciando su proyecto de doctorado en el Laboratorio de Nanosistemas para Aplicaciones Biotecnológicas (LANSAB), ubicado en la UNAHUR. Con el apoyo de una beca financiada por la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires (CIC), investiga sobre el desarrollo de repelentes contra vectores de arbovirus (Aedes aegypti: dengue, zika, chikungunya) basados en nanotecnología.

El Advanced Innovative Talents Frontier Techonoly Workshop, cuyo lema es “Nueva energía, nuevos materiales, nueva vida”, se propone el desarrollo futuro de los estudiantes en ámbitos como “la construcción de infraestructuras resistentes a los desastres, el fomento de una industrialización inclusiva y sostenible y el estímulo del pensamiento innovador”, así como la creación de “patrones sostenibles de consumo y producción”, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, prepara a los estudiantes para abordar cuestiones sociales clave, como las crisis energéticas, los retos medioambientales y los problemas de salud, y busca promover un estilo de vida saludable, mejorar el nivel de vida de las personas de todas las edades y ser pionero en enfoques innovadores para modelos de “nueva vida”, con el fin de contribuir a un futuro compartido para la humanidad.