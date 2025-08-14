Kicillof en Hurlingham: “Donde había un depósito de chatarra, ahora hay una base policial con nuevos vehículos que traen más seguridad»

En una recorrida por la zona oeste del conurbano, en plena campaña electoral, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó el martes los distritos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, había subrayado en conferencia de prensa que, pese al recorte de fondos nacionales, la Provincia “sigue invirtiendo en obras públicas y servicios esenciales”. Y aclaró: “La agenda del Gobernador no cambia si está o no en campaña: se trata de seguir recorriendo la provincia, inaugurando obras y entregando equipamientos” y así lo hizo el pasado martes recorriendo el Oeste del Conurbano. A la mañana junto al intendente Lucas Ghi visitó las obras del Hospital Güemes e inauguró junto al Ministro Alberto Sileoni el nuevo edificio anexo de la Escuela Secundaria N° 48.

Al mediodía en Ituzaingó, entregó junto al jefe comunal Pablo Descalzo equipamiento para reforzar la seguridad, 10 patrulleros, más de 200 cámaras de seguridad, más de 100 alarmas comunitarias y chalecos antibalas. Luego recorrió las obras de ampliación de la Escuela Primaria N° 21 y la Secundaria N° 20, parte de un plan que ya suma 1.300 aulas nuevas en toda la Provincia.

Finalmente llegó a Hurlingham para encabezar el acto de entrega de nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito en el municipio. Lo hizo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el intendente local, Damián Selci.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Si fuera por Javier Milei, estos patrulleros que estamos entregando hoy no estarían acá: nos cortó un fondo que nos pertenecía por ley, pero ante eso nosotros no nos quedamos de brazos cruzados”. “En la Provincia, con recursos propios creamos un programa de $170.000 millones para fortalecer el despliegue policial en todos los distritos. Esta es nuestra política de seguridad: más inversión del Estado para llevar tranquilidad a los vecinos”, agregó.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos dando pasos importantes todos los días: donde antes había un depósito de vehículos abandonados, ahora hay una base policial con motos de última generación que van a servir para cuidar a las familias de Hurlingham”, subrayó el Gobernador.

Los nueve patrulleros y las cinco motos permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en diferentes barrios del municipio. Además, se incorporaron 13 nuevos efectivos al Grupo de Prevención Motorizado local. “Nosotros no pensamos la seguridad desde un escritorio: desde que asumimos estamos trabajando junto a los 135 intendentes para profesionalizar el accionar policial y dotar a los efectivos de todo el equipamiento que necesitan para dar respuestas a las demandas específicas de cada distrito”, subrayó Alonso.

Durante la jornada, el Gobernador, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, hizo entrega de un camión para la recolección de residuos sólidos urbanos. Además, se distribuyeron insumos en el marco del programa “Mi Provincia Recicla”, luminarias de Energías Limpias y bicicletas para distintas instituciones educativas con el fin de promover la movilidad sostenible.

Por último, Kicillof sostuvo: “Ante un Gobierno nacional que abandonó sus responsabilidades por cuestiones ideológicas, tenemos la obligación de responder con más trabajo, dedicación y creatividad”. “A nosotros nunca nos van a escuchar decir que no tenemos plata cuando se trata de garantizar los derechos de los bonaerenses: en las elecciones tenemos la gran oportunidad de demostrar que en la provincia de Buenos Aires no naturalizamos la crueldad, el maltrato y la deshumanización”, concluyó.

Además, las autoridades recorrieron las obras en ejecución del próximo campo de deportes de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y mantuvieron un encuentro con estudiantes.