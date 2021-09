La Corte desempolvó el caso del Negrito Avellaneda, después de haberlo cajoneado 8 años

Luego de 8 años y medio, la Corte Suprema le devolvió a la Cámara Federal de Casación, el expediente por las torturas y el homicidio de “El Negrito” Floreal Avellaneda.

«El Negrito» Floreal Avellaneda tenía15 años cuando asesinado por la dictadura militar. Para su mamá, Iris, el Negrito mamó toda la militancia de sus papás y de sus abuelos, de ahí viene su forma de ser. «Nos secuestraron juntos, a él y a mí, ya que no encontraron a mi marido, que era delegado en una metalúrgica de Munro. Yo estuve detenida, dependiendo del Poder Ejecutivo. Antes había estado 15 días detenida clandestinamente en Campo de Mayo, después pasé a Olmos y luego a Devoto, y de ahí salí en libertad. El Negrito apareció asesinado en las aguas del Río Uruguay. Al mes de cumplir los 15 años. Lo habían empalado. Ni los nazis hicieron lo que le hicieron a él. Mi hijo era militante de la Federación Juvenil comunista, era un chico muy revolucionario» describió Iris, que luego se convirtió una de las mayores luchadoras por los derechos humanos de nuestro país y hoy es referente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.

En agosto del año 2009, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a todos los acusados por el secuestro, las torturas y el homicidio del “Negrito” Avellaneda, entre ello a los ex militares de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni a la pena de solo 8 años de prisión, como coautores de los delitos de allanamiento ilegal; privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias -dos hechos- y como partícipes primarios del robo agravado por el uso de armas; cometidos en perjuicio de Floreal “EL Negrito” Avellaneda y su madre Iris Pereyra de Avellaneda (foto). A la vez, absolvió a ambos ex militares por los tormentos contra esas dos víctimas. En esa misma sentencia fueron condenados otros coimputados a prisión perpetua, como por ejemplo el ex Comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros.

Las sentencias fueron apeladas y, en 2012, los jueces Alejandro Slokar, Pedro David y Mariano Borinsky de la Cámara Federal de Casación Penal, ordenó al TOF de San Martín anuló las absoluciones y las reenvió al tribunal oral para el dictado de un nuevo pronunciamiento. Los jueces de Casación afirmaron: “ninguna duda cabe de que los imputados conocían que tanto la madre como el hijo podían ser sometidos a torturas, y entonces debían suponer que las metodologías, características e intensidad de los tormentos, como así también la corta edad, podía llevar a la muerte del joven Floreal Edgardo Avellaneda. En consecuencia, su aporte ilícito implicó también, la aceptación de la posible consumación del resultado muerte”.

La decisión de Casación fue recurrida por las defensas de los ex militares y 2013 la causa llego a la Corte Suprema que inexplicablemente retuvo el expediente durante 8 años.

Cuando el juez Slokar asumió la presidencia de la Sala II en Casación reclamó la devolución de las actuaciones, pero recién el pasado 12 de agosto, la Corte, con un escrito de un par de párrafos, desestimó el planteo de la defensa y días después devolvió los autos principales a la Sala II.

“Yo estoy amargada, pero la voy a seguir peleando” dijo Iris Avellaneda a los medios tras conocerse que el expediente volvió a la Casación. “Los sobrevivientes queremos justicia. Esta gente no puede estar suelta: los genocidas tienen que estar en la cárcel. Yo le pido a la Casación y a la Corte que hagan lo que tienen que hacer” reclamó.

Por su parte, Alejandro Slokar anunció que tras notificar a las partes “se fijará audiencia para el examen de la sentencia sin más demoras”.

Iris Pereyra de Avellaneda, ciudadana ilustre de Hurlingham, que el 10 de diciembre de 2020 recibió de manos de la vicepresidenta Cristina Fernández el premio “Azucena Villaflor de Devincenti» en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, viene reclamando justicia hace más de 45 años. En esta causa declaró en nueve oportunidades, y en medio de esa penuria debió soportar como los suprémos de la justicia argentina “cajonearon” durante 8 años un expediente en el que se juzga a los hombres que la torturaron a ella y su hijo el Negrito Floreal, que terminó asesinado.

