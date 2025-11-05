La música de cámara en el rock tiene dueño, «Cámara Séptica» la mítica banda de Hurlingham

Transitan los escenarios hace 40 años, y recién ahora decidieron grabar un disco. Cámara Séptica ya tiene carácter de banda legendaria, de genuinos creadores e intérpretes del «sonido Hurlingham». Laro Bialobrzeski reseña alguna de las características de los sépticos, descubriendo «placeres desconocidos» de la banda, como para honrar de paso al disco debut de Joy Division de 1979.

por Laro Bialobrzeski.

Es martes de noche y de un Octubre de elecciones. En Radio Web la Cortada se apuran para empezar un programa más de la emisora (¿un programa más?

Ya están los conductores, ya está Luis Miguel López «la voz del Rock» de la ciudad. Parecería haber total normalidad, pero no, hoy no es una noche más, ni por casualidad. Hoy vienen a «Perdedores Hermosos» (tal es el nombre del programa) los Cámara Séptica; una banda mítica del rock de Hurlingham, protagonistas de historias cargada de leyendas que tienen entre sus pergaminos haber contado entre sus filas a Alejandro Bocha Sokol en bajo allá por los 90’ haciendo más grande la historia de la banda.

Parafraseando a Luis Barrionuevo, el cantante séptico Roberto Carlos Romero, dice «tenemos que dejar de robar dos años con Sumo y Las Pelotas», entra sonriendo al estudio y pide una cerveza. Es común verlo alegre, siempre de buen talante. Se le nota feliz, como cuando se acierta un número en la quiniela, y es que trae una primicia entre manos, porque, como ya dijimos, hoy no es una noche más; hoy trae las canciones que están grabando junto a la banda en lo que será el primer disco con canciones propias en 40 años de historia.

Hablemos de hitos. Así como ese rayo romano, llamado Luca Prodan, cayó y cambió la historia de la música argenta en los tiempos alfonsinistas, los Cámara marcaron el pulso rockero de Hurlingham a fuerza de post punk y rock suburbano, con melodías dulzonas y el ojo mirando hacia el rock inglés más sofisticado, con más arreglos que empatía musical y generando hits con pocas palabras pero con canciones imbatibles.

Cámara Séptica es uno de los hacedores del «Sonido Hurlingham» en cuestiones de rock.

Por la banda, además de Sokol, pasaron infinitos músicos de la ciudad; amigos, parientes y más amigos. Hasta hace poco era parte de la banda Tom Marietti uno de los bateristas locales más eclécticos que haya dado la escena musical; es parte de los «Camarón» una banda que pisa escenarios desde los 90’ y que aún hoy sigue gozando de buena salud. También es parte del combo free jazz conocido como «Escalada Jazztet» donde fabrican música del más allá. Tom fue parte de los Cámara junto a Matías Gravier Iglesias un músico que nada debe envidiarle a la movida Manchester y a quien envidiaría el mismo Jhonny Marr.

Además del Negreo Roberto Romero en voz, hoy la banda se integra con Horacio Toto Aguiar, mago del bajo que supo ser parte de los «Che Gurú» y los «Qué Seremos» con el gran Claudio Gauto.

Cámara Séptica se completa con tres próceres que décadas atrás formaron «Síndrome Buenos Aires»: Billy Wilson, Pato Cabanas, (tal vez el inventor del «sonido Hurlingham») y el no menos histórico Juan Cidrón.

Así la historia de los Cámara Séptica, ¡música de cámara! como les gusta decir a ellos.

El Negro Roberto, la voz de los Cámara, dice recordar sus días corriendo por las calles de tierra todavía de su Parque Quirno natal. Hace lo que le gusta y sabe que la huella que deja Cámara Séptica en la música de la ciudad es importantísima. Disfruta de las cosas simples y las hace canción, así Cámara Séptica se mimetiza con el barrio, es parte del aire. Hay canciones sobre Chespirito, sobre el arroyo Morón, sobre el pan y manteca… y tal vez ahí radique lo mejor de este combo rockero, el de fabricar historias musicales a través de placeres y curiosidades imperceptibles para muchos que desconocen esos pequeños universos.

Los Cámara Séptica, la banda que a la que se le antojó esperar 40 años para grabar su primer disco.

Nota publicada en EL CLASICO DE HURLINGHAM (Octubre de 2025)