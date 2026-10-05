La Natividad La Dolfina, dueño del Abierto de Hurlingham

El equipo de Adolfito Cambiasso volvió a ganar la final de la 133° edición del Abierto de Hurlingham, disputado el domingo último en el Hurlingham Club.

La Natividad-La Dolfina se consagró bicampeón del Abierto de Hurlingham y extendió a 16 partidos su invicto. El equipo de Cañuelas, único de handicap perfecto (40 goles), venció por 18-14 a La Hache (34) en la final de la 133ª edición.

El escenario fue la Cancha 1 del Hurlingham Club, fundado por aquellos ingleses que trajeron el polo a la Argentina allá por 1888. Esa cancha N° 1 lleva el nombre de Luis Lacey, que recuerda no solo a quien fuera el segundo 10 goles de Argentina, en 1915, sino también a uno de los jugadores que más contribuyó al desarrollo y la historia del Hurlingham Club.

La Natividad-La Dolfina, es la fusión de los Cambiaso y los Castagnola, cuarteto que ya levantó los tres grandes del año pasado. Desde que se despegó en el tercero de los ocho chukkers, el conjunto azul y verde no volvió a ver en serio riesgo el título.

La Hache, equipo en plena formación y de proyección, presentó más batalla que juego: peleó la bocha, sostuvo algún chukker de relativa supremacía y convirtió varios penales, pero no alcanzó para doblegar a un rival que, aun cuando se desconecta por tramos, sigue siendo demasiado bueno. Para ganarle hay que estar al 100 por ciento o más. En un día común, los cuatro de Cañuelas dominan el partido. Y en la final de Hurlingham, lo evidenciaron otra vez.

El placer del partido estuvo en los detalles de siempre: los Castagnola pegándole larguísimo a la bocha, ‘Poroto’ maniobrando entre varios y saliendo airoso, y su padre, a los 51 años, aportando goles de la época en la que ya era leyenda.

Por ahora, el único rival que los exigió de verdad en estas dos temporadas fue Ellerstina-Indios Chapaleufú, en la semifinal de Hurlingham 2025, cuando los llevó a un chukker suplementario. A diferencia de lo que ocurría con La Dolfina monopólico de años atrás, esta alineación familiar no tiene todavía un adversario que amenace de modo sostenido su racha.

Para ‘Adolfito’ Cambiaso la conquista tiene un peso especial. Con este título llegó a 17 Abiertos de Hurlingham, récord absoluto del certamen, superando la marca que ya había establecido el año anterior al pasar a Juan Carlos Harriott (h.).

Es el máximo ganador histórico del club que organizó el polo en el país, y suma además una nueva conquista en la Triple Corona en una carrera que ya lo ubica como el jugador con más títulos en esos tres torneos. A los 51 años, y en una alineación que por edad no debería prolongarse demasiado, sigue siendo pieza clave del equipo que arrasa.

La Natividad-La Dolfina ya tiene una Triple Corona en el currículum y, tras este bicampeonato, se perfila como el único candidato serio a repetirla en 2026. El próximo examen llega este martes, con el inicio del Abierto de Tortugas.

Síntesis

La Natividad-La Dolfina (18): Camilo Castagnola (10; 6 goles, 3 de penal, 1 de córner); Adolfo Cambiaso (n.) (10; 6 goles, 2 de penal); Adolfo Cambiaso (h.) (10; 2 goles); Bartolomé Castagnola (10; 4 goles).

La Hache Polo Team (14): Hilario Ulloa (9; 7 goles, 4 de penal); Carlos M. Ulloa (8; 1 gol); Benjamín Panelo (8; 5 goles, 1 de penal); Tomás Panelo (9; 1 gol).

Progresión: 1-1, 3-2, 6-3, 9-3, 11-7, 15-9, 17-12 y 18-14.

Cancha: Lewis Lacey del Hurlingham Club.

Arbitro: Hernán Tasso.

Jueces: Gonzalo López Vargas y Guillermo Villanueva (h.).

Fuente: El Ciudadano de Cañuelas.