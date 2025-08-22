“La primera sección ya tuvo una caída de casi 6 puntos de actividad económica desde que asumió Milei” dijo el Ministro de Economía bonaerense Pablo López

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, difundió en sus redes sociales un extenso posteo sobre algunas características de la primera Sección Electoral, de la que forma parte Hurlingham.

En las elecciones del próximo 7 de setiembre, los hurlinguenses además de votar concejales también votarán diputados provinciales, en el caso de Fuerza Patria, el candidato a diputado es el actual ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis.

En su informe Pablo López empezó diciendo que “las importaciones de bienes de consumo están por las nubes. En el transcurso del año, crecieron cerca de 70% y superaron los USD 6.200 millones, máximo registro histórico. Como contrapartida, la actividad local decae y la industria opera muy por debajo de sus niveles de 2023” y señaló que “muchas empresas de PBA, y por ende sus trabajadores, están sufriendo las consecuencias de la apertura indiscriminada”, y subrayó que “lo que ocurre en los municipios de la 1° sección es una muestra de las consecuencias de este modelo en la producción y el empleo nacional”.

En su informe sobre “La Primera”, López describió: “Cierres de empresas y despidos, retiros voluntarios y suspensiones de trabajadores, es una realidad cotidiana en estos distritos desde que asumió este Gobierno nacional con su modelo económico que atenta contra la producción y trabajo bonaerense”, recordó además que los 24 distritos que componen la Primera Sección Electoral “contienen 1,4 millones de puestos de trabajo registrados, y las principales actividades del sector privado son la Industria (que aporta el 31% del valor agregado); el Comercio (20%); la Construcción (8%) y Transporte y comunicaciones (5%)” y agregó: “Todo esto está siendo severamente afectado por las políticas nacionales: la primera sección de la Provincia ya tuvo una caída de casi 6 puntos de actividad económica desde que asumió este Gobierno”.

Ya en tono de campaña López recuerda que el 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires se votan legisladores por sección electoral. Y apuntó: “¿Sabías que los 24 municipios de la primera sección electoral generan el 35% de la riqueza de la Provincia? Es una región sumamente productiva cuyos empleos e ingresos están en riesgo por las políticas de Milei”.

El Ministro de Economía bonaerense dijo que hay que frenar “el modelo de Milei que nos lleva a ser una Provincia con menos oportunidades e igualdad” y reclamó sumar fuerzas para “proteger la industria y el empleo de las y los bonaerenses” votando la boleta que encabeza Gabriel Katopodis.