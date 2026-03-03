La provincia anunció actividades para el inicio del ciclo lectivo

Esta semana comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación anuncuiaron que «acompañarán este inicio con presencia institucional en los 135 distritos, a través de funcionarias y funcionarios que participarán de las actividades junto a las comunidades educativas». Esta semana comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación anuncuiaron que «acompañarán este inicio con presencia institucional en los 135 distritos, a través de funcionarias y funcionarios que participarán de las actividades junto a las comunidades educativas».

En este marco, en Avellaneda se realizó el acto oficial que dio inicio a las clases en territorio bonaerense. La jornada incluyó la inauguración de la Escuela Técnica 6 y de la Primaria 59. La actividad fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi y el intendente local Jorge Ferraresi, y contó con la participación de la subsecretaria de Educación Claudia Bracchi, el subsecretario de Infraestructura Escolar Ariel Lambezat, el director del establecimiento secundario Alfredo Fernández, la directora de la escuela primaria Alejandra Fernández, de autoridades provinciales y municipales, representantes de la UTN Avellaneda, equipos directivos, docentes y más de 400 estudiantes.

Cada acto incluyó el corte de cinta, el descubrimiento de placa y una recorrida por las nuevas instalaciones, en una jornada que simbolizó la apertura de las aulas y el compromiso de la Provincia con la educación pública.

“La educación es un derecho personal, pero también un derecho social. Como país invertimos en educación porque sabemos que es la fuerza para formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas y para resolver los problemas que tenemos como sociedad”, expresó Terigi.

Por su parte, Kicillof destacó: “Estamos comenzando las clases en un momento en el que el gobierno nacional no sólo se retiró de sus responsabilidades, sino que además intenta asfixiar a las provincias. Aun así, en la provincia de Buenos Aires seguimos apostando a más escuelas, más inversión y más futuro”.

El regreso renueva el compromiso con una escuela pública que construye aprendizajes de manera colectiva y que sostiene las trayectorias educativas de cerca de 4 millones de estudiantes bonaerenses de los tres niveles obligatorios. En ese sentido, la directora general Flavia Terigi expresó: “Iniciar las clases es renovar el compromiso con cada estudiante de la provincia. Estamos presentes en todos los distritos acompañando a estudiantes, familias, docentes, auxiliares y directivos, porque creemos que la cercanía del Estado es una condición indispensable para que la escuela funcione y para que cada chica y cada chico tenga las oportunidades que merece”.

“Es el responsable de la garantía del derecho a la educación. A través de la inversión, de los cambios curriculares y de las mejoras pedagógicas, el Estado tiene que estar presente para asegurar ese derecho”, añadió.

Este año, además, se pone en marcha una campaña destinada a promover una mayor presencia de las y los estudiantes en la escuela, subrayando la importancia de la concurrencia sostenida. “A la escuela hay que venir todos los días, porque lo que sabe hacer la escuela es enseñar bajo cierta continuidad. Si uno viene un día sí y un día no, es muy difícil llevar adelante el proyecto de enseñanza”, expresó Terigi.

En este sentido, se ha aprobado el Plan para el fortalecimiento de la concurrencia diaria y sostenida a la escuela bonaerense. El Plan se orienta a fortalecer la concurrencia diaria y sostenida como condición central para el desarrollo pedagógico y la mejora de los aprendizajes, y se estructura en tres componentes articulados. En primer lugar, contempla una campaña de sensibilización dirigida a toda la comunidad, bajo el nombre Modo Clases Activado, con acciones institucionales y comunicacionales destinadas a instalar la importancia de la asistencia regular a lo largo de todo el ciclo lectivo. En segundo término, incorpora un componente de gestión escolar que promueve el seguimiento sistemático de la asistencia mediante el uso de información disponible en plataformas provinciales, la capacitación de equipos directivos e inspectores, el fortalecimiento del registro digital y la incorporación de metas específicas en los Planes Educativos Regionales y Distritales. Finalmente, prevé un componente de monitoreo y evaluación que incluye el análisis de datos estadísticos, encuestas, estudios cualitativos longitudinales y espacios de intercambio territorial, con el propósito de producir conocimiento sobre los avances del Plan y retroalimentar las decisiones de política educativa.

Cabe recordar que durante el mes de febrero, más de un millón de estudiantes participaron de instancias de acompañamiento pedagógico previas al comienzo de clases. En total, 1.080.421 —uno de cada tres de primaria y secundaria— formaron parte del Período Extendido de Enseñanza en el Nivel Primario o del Período de Intensificación en el Nivel Secundario. Esta cifra supera la matrícula total de los niveles obligatorios de cualquiera de las otras 23 provincias argentinas y da cuenta de la magnitud del sistema educativo bonaerense.

También se desarrollaron las Jornadas Institucionales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense. Estos espacios de trabajo colectivo permitieron a los equipos directivos, docentes y auxiliares planificar el año escolar, revisar acuerdos pedagógicos, analizar las trayectorias de las y los estudiantes y fortalecer la organización institucional. Las jornadas constituyen una instancia central para consolidar criterios comunes, proyectar acciones de acompañamiento y reafirmar el compromiso con una enseñanza de calidad en cada escuela de la Provincia.

En paralelo, la Provincia destinó más de 8.500 millones de pesos para la puesta a punto de las instituciones educativas antes del inicio de las clases. La inversión, distribuida entre los 135 distritos según la cantidad de establecimientos y sus necesidades específicas, incluyó partidas ordinarias y extraordinarias para mantenimiento preventivo de infraestructura y refuerzo del Fondo Compensador. Los recursos permitieron realizar tareas como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores, desmalezamiento, provisión de agua potable, artículos de limpieza e higiene, desinfección y mantenimiento de matafuegos, garantizando condiciones adecuadas para recibir a estudiantes, docentes, directivos y auxiliares.

Con relación al sentido profundo de la tarea educativa, la titular de la cartera educativa bonaerense subrayó: “La escuela tiene la promesa de producir igualdad en una sociedad que presenta realidades muy desiguales. No vamos a dejar esa promesa librada a la suerte de cada uno; por eso trabajamos en la actualización de los diseños curriculares y los regímenes académicos, para que la escuela de hoy responda a los desafíos del futuro y para que el esfuerzo de cada estudiante valga la pena”.

Asimismo, agregó: “Transitamos 43 años de democracia ininterrumpida y nos acercamos a los 50 años del golpe de 1976. Queremos que la escuela sea el territorio de la democracia: que en ella se rechacen la violencia y la intolerancia, y se construya ciudadanía crítica. Frente al individualismo que proponen algunos sectores, respondemos con comunidad, con solidaridad y con más escuela pública”.

Con las aulas abiertas en todo el territorio, la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con una escuela pública presente, inclusiva y de calidad, que garantice el derecho a la educación y sostenga las trayectorias educativas de todas y todos.