La Universidad de Morón presenta una innovadora experiencia educativa pensada para liderar el mundo laboral

La Universidad de Morón inicia la convocatoria para el primer semestre de 2027 reafirmando su compromiso con la innovación educativa, el desarrollo de habilidades profesionales y la conexión directa con el mercado laboral.

La Universidad de Morón (UM) anunció formalmente la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, con una sólida oferta educativa que contempla más de 80 carreras de grado, pregrado y posgrado. La propuesta combina el cursado presencial en sus sedes de Morón y Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una amplia oferta en modalidad a distancia, complementada con actividades presenciales en sus sedes y en el nuevo Centro Regional Cañuelas.

La formación se potencia a través de un ecosistema digital sustentado en Blackboard, una plataforma de aprendizaje líder a nivel global que centraliza y organiza los contenidos, las evaluaciones y los recursos didácticos de manera clara y accesible para todas las carreras, tanto presenciales como a distancia. Asimismo, la institución incorpora a su infraestructura aulas inmersivas de última generación, equipadas con recursos interactivos desarrollados por equipos docentes de destacada trayectoria académica y profesional.

La inscripción para carreras presenciales contempla: Medicina, Arquitectura, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Ciencias del Comportamiento y Neurociencia, Bioquímica, Traductorado Público de Inglés, Licenciatura en Comercialización y Licenciatura en Gestión Hotelera, entre otras.

Por su parte, la modalidad a distancia cuenta con una amplia oferta de carreras de grado y pregrado, entre las que se encuentran Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Turismo, Diseño Gráfico, Psicopedagogía, Licenciatura en Fonoaudiología, Tecnicatura Universitaria en Organización Industrial y Tecnicatura Universitaria en Gerontología. Esta propuesta permite estudiar con flexibilidad desde cualquier punto del país.

También se destaca su oferta de posgrados y carreras de tercer ciclo, entre las que se encuentran la Maestría en Administración de Negocios (MBA), el Doctorado en Ciencias de la Salud, el Doctorado en Genética, la Especialización en la Función Judicial, la Especialización en Docencia Universitaria Mediada por Tecnologías y la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La Universidad de Morón incorpora en sus planes de estudio la formación y certificación en las habilidades más demandadas por el mercado laboral, sin costo adicional para sus estudiantes. A través de una alianza estratégica con Coursera, la institución ofrece los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, diseñados bajo el formato de microcredenciales. Estas certificaciones breves y flexibles acompañan al alumno a lo largo de su carrera integrando competencias claves como comunicación efectiva, liderazgo, inteligencia emocional, tecnologías innovadoras, inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión de proyectos. De esta manera, los estudiantes suman insignias y microcredenciales digitales alineadas con las necesidades actuales del mercado mientras avanzan rumbo a su título universitario.

La Universidad de Morón impulsa la internacionalización académica mediante convenios que permiten acceder a dobles titulaciones con universidades de Europa, así como con convenios vigentes con más de 500 empresas e instituciones que impulsan la inserción profesional de los estudiantes.

Para más información sobre inscripciones:

Teléfono: +54 11 5627 2020

Mail: venialaum@unimoron.edu.ar

Sitio web: https://unimoron.edu.ar/