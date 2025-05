Luca y los Prodan van al cine 

Por Horacio Magnacco.

La singular vida de Luca Prodan sigue siendo de interés para quienes ven un guión cinematográfico latente en ella. Pero ese acercamiento al cine fue una cuestión familiar, desde ambos lados de la cámara. Su figura y su historia no paran de generar interés.

La historia de los Prodan con la industria del cine arrancó hace décadas con el padre de Luca, Mario Prodan. Trabajó como asistente de dirección en la meca del cine italiano, Cinecittá; allí se hizo amigo de Roberto Rossellini y Federico Fellini entre otros, y escribió en 1952 el guión de una película, “Una Croce senza nome” (Una cruz sin nombre), según acredita la página web de IMDB. Michela Prodan, la hija mayor de la familia, actúa en esa película bajo el nombre artístico de Michela Roberts, al parecer su padre no estaba muy contento de ello. Ella bailaba, y como tal aparece en la película “Bellisima” (1951) del reconocido Luchino Visconti (“El Gatopardo”, “Rocco y sus Hermanos”, “Muerte en Venecia”, y un largo etcétera). Pero tampoco fue allí donde terminó trabajando. Michela destacó como traductora al italiano del guión cinematográfico de “Barbarella” (1967), dirigida por Roger Vadim en la ciudad de Roma. Allí conoció a Jane Fonda de la que se hizo amiga y terminó siendo su asistente. En Barbarella actuó también Anita Pallemberg, primero en pareja de Brian Jones e inmediatamente pareja de Keith Richards: Los Rolling Stones aparecen en escena. Al tiempo Michela cruzó el océano de la mano de Jane Fonda y fue testigo de las primeras muestras que el hermano de Jane, Peter Fonda, hacía de la película que había realizado en EEUU, “Easy Rider” – Busco Mi Destino (1969), junto a Jack Nicholson y Dennis Hopper, toda un hito de la época.

La relación de Michela con el cine fue creciendo en cantidades innumerable de películas (https://www.imdb.com/es/name/nm0698440/?ref_=tt_cst_t_2).

Quien más desarrollo tuvo en la pantalla sin dudas fue Andrea Prodan, el menor de cuatro hermanos, quien desde 1984 caminó los pasillos de las productoras interpretando diferentes papeles, quizás los más recordados en Argentina sean “El vientre de un arquitecto” (1987) de Peter Greenaway y “Anno Domini” (1985), con James Mason, Susan Sarandon y gran elenco, una serie donde participó Luca en Túnez, cuando fue a visitar a su hermano, interpretando un pequeño bolo. Aquí les dejo el listado de trabajos de Andrea, según IMDB: https://www.imdb.com/es-es/name/nm0698438/

Eso que arrancó como un coqueteo de Luca con el cine, curiosamente mutó a él como personaje y motivo de la realización de varias de ellas. En Buenos Aires, y ya en tiempos como cantante de Sumo actuó en un cortometraje llamado “El Día que reventaron las lámparas de gas”, con la dirección de Rodrigo Espina.

El papel secundario de Luca es un matón que persigue a un joven Luis Ziembrowski por los techos de un edificio de San Telmo. Actúan también Belen Edwards (primera esposa de Gustavo Cerati), Marcos Woinsky, Roberto Catarineu y dos de las Gambas al Ajillo de ese momento, María José Gabin y Alejandra Flechner. La música son algunos pasajes de Sumo y Miles Davis, que acompañan un relato que parece surgido en el ParaKultural. Aquí el vínculo para ver el corto: El día que reventaron las lamparas de Gas

Allí arrancó la relación de Luca con Rodrigo Espina que lo acompañó con su cámara en numerosos shows y backstages de Sumo y es gracias a él que tenemos la mayoría de grabaciones de la banda.

Años después de andar y desandar guiones y armados diferentes, Rodrigo Espina dirige y Aníbal Esmoris y Marcelo Schapces producen ese precioso largometraje que es “Luca” (2007), un retrato que es guiado argumentalmente por el propio Luca, sobre la base de las cintas que periódicamente le enviaba a su familia contándole su vida cotidiana en la lejana Buenos Aires. La película se realizó entre Buenos Aires, Roma y Londres, con escenas inolvidables, como cada vez que aparece Cecilia Pollock de Prodan, su madre.

Su presentación fue realizada a la medida de un show de rock, en lugares fuera de la estructura cinematográfica tradicional y pese a que no contó con la música de la banda para su realización, el material tiene el suficiente peso y encanto como para suplir esa falta. Corazón y cabeza en un producto único, con el amor incondicional de Rodrigo en una película de primera calidad.

Parte del material en vivo de la banda que originalmente iba destinado a “Luca” sirvió para la reciente edición de “Fuck You! El Último Show”, que dirigió José Luis García con la producción de Aníbal Esmoris y Marcelo Schapces por Baraka Cine. Allí podemos ver las bambalinas, la prueba de sonido y parte del show de Sumo en el estadio Obras el 10 de octubre de 1987, un par de meses antes de la muerte de Luca. La película se exhibe de forma libre y gratuita en diferentes lugares, es una exhibición no comercial de patrimonio cultural que cuenta con la presencia y la compañía de su director y su productor en cada una de las proyecciones, por estos días se la puede ver en varios lugares de Europa. Sigan al proyecto y no se la pierdan: https://www.instagram.com/fuckyou.elultimoshow/?hl=es

Pero no todo es un jardín de rosas cuando hablamos de Luca y sus representaciones.

La cosa arrancó medio mal, cuando Rodolfo Ledo hizo un episodio sobre Luca de su serie semanal dedicada a casos policiales titulada “Sin Condena”.

Esa serie, emitida por Canal 9 a mediados de los ‘90 trató de manera dispar (por decir algo…) diferentes episodios de la vida cotidiana nacional. Por allí pasaron el caso Barreda, el caso Malevo Ferreyra, el caso de la Doctora Giubileo, el caso Guns´n Roses y muchos más. Desde el arranque pensar en un “caso” Luca es raro, ¿no? ¿dónde está el CASO? El trabajo del guión, la actuación de Luis Luque haciendo de Pelado, Silvestre haciendo de Diego Arnedo, una cosa de locos para ver y disfrutar, porque se pasa tres pueblos y termina siendo encantadora desde lo ridículo del encare y de los personajes. Les dejo un link: https://www.youtube.com/watch?v=RqQLClt2d3Q&t=2s

La frutilla de la torta es “Luca Vive!”, la película que hizo Jorge Coscia en 2002, con Daniel Ritto interpretando a Luca y las colaboraciones de Omar Chabán, el abogado Joe Stefanuolo y el entrañable y extrañable Tom Lupo, ellos haciendo de sí mismo.

El guión es de Carlos Polimeni, Daniel Ritto y el propio Coscia, un guión endeble, un personaje borrachín, sexópata y patético, que Ritto interpreta sin gracia ni nada. Ni siquiera tiene el tinte gracioso al que puede llegar el material de Sin Condena, es la nada misma, búsquenla porque ni ganas de poner el vínculo tengo.

Hay en youtube varios documentales hechos con el corazón del fan, con un valor único, con esa pasión que no reconoce límites. “El Despertador” destaca por sobre todos ellos, con muchos testimonios muy interesantes, hecho con muchìsima ternura hacia Luca. No se lo pierdan: https://www.youtube.com/watch?v=NPkhNS1PpTk

De este listado irregular no puede quedar afuera “Together”, un documental de 2008 que dirigió Jannik Splidsboel y que retrata a toda la familia Prodan en esos momentos, centrado en la persona de Andrea recorriendo el país y las anécdotas de esa familia tan particular. https://www.youtube.com/watch?v=hUeJDmfhuRA

Pero hoy nos encontramos con la novedad de la nueva mirada que se pone sobre la figura de Luca Prodan, y la novedad viene desde Europa. El diario The Guardian compartió este último 16 de abril una extensa nota a dos páginas sobre Prodan y su influencia en la música argentina. El título elegido es maravilloso: “Aparentemente, le dio una piña el rey Charles”

La nota fue realizada a Andrea Prodan pero entra en detalles sobre la producción que será producida por Armando Bo (nieto de Armando Bo e hijo de Víctor Bo). Bo dice “Luca cambió la historia de la música. Aquí, él es Dios”. Mirá Bo.

Otra de las voces que habla sobre Luca es Stephanie Nuttal, desde su hogar en Manchester y Timmy McKern desde Buenos Aires. Les dejo el link a la nota: https://www.theguardian.com/music/2025/apr/16/fist-fight-king-charles-luca-prodan-argentinas-post-punk-god-sumo

Peter Lanzani, quien tendrá a su cargo la actuación y quizás la dirección del proyecto, dice que esperan “llegar al alma, a la esencia de Luca” en la biopic que tendrá escala internacional y que aún no se comenzó a filmar.

Evidentemente la llama de Luca no se apaga más. Luz, cámara, acción!

Un agradecimiento especial para Gerardo Rivera, fuente inagotable de información, lector atento y amigo. (Seguilo en https://www.instagram.com/Newclearheads)

PUBLICADO EN EL CLASICO edición de mayo 2025