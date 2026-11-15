«Mantener la memoria encendida»: jornada educativa en la Escuela 501

11058304 La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar continúa con su agenda de actividades para acercar la historia, la memoria y las luchas indígenas a las instituciones educativas del Gran Buenos Aires. Uno de los encuentros fue en la última semana de octubre en Escuela de Educación Especial N° 501 de Hurlingham.

La Escuela de Educación Especial N° 501 de Hurlingham, a partir de la invitación de la docente Mariana Escalera, recibió a una delegación de referentes e integrantes de comunidades indígenas de Tigre y Escobar que compartió una charla sobre la historia milenaria de los pueblos originarios de la región, su presencia en la actualidad y sus luchas por la defensa del territorio. La propuesta incluyó imágenes del Museo Autónomo de Gestión Indígena de Punta Querandí, objetos arqueológicos como tiestos de cerámica de alrededor de mil años de antigüedad hallados en el territorio y una recreación de un cuenco basada en los diseños de las piezas originales.

Las actividades también incluyeron un taller de cerámica a cargo de Amancio Rojas, artesano toba-qom, que permitió a los estudiantes acercarse de manera práctica a los saberes y técnicas ancestrales de los pueblos indígenas.

La jornada contó con la participación de estudiantes de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, del Nivel Primario y del Servicio Agregado de Formación Integral (SAFI), tanto del Ciclo Básico como del Ciclo Superior.

«Recibimos con mucho agrado a integrantes de la comunidad Punta Querandí y de la Unión, quienes a través de sus voces nos permitieron resignificar el valor de nuestras raíces, la lucha y la resistencia de nuestros pueblos originarios del pasado y del presente», comentó la docente Mariana Escalera.

«A través de sus relatos pudimos conocer un poco acerca de la historia, la cultura, sus lenguas y el valor que le dan a su territorio como lugar sagrado», expresó.

«A partir de esta experiencia compartida pudimos reflexionar sobre la importancia de mantener la memoria encendida de nuestros antepasados y revalorizar la lucha de los pueblos en la actualidad por defender sus territorios y sus derechos», agregó.