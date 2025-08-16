Maxi Stanic, estrella del «Defe»

El Club Defensores de Hurlingham rindió merecido homenaje a uno de sus hijos pródigos. Fue el pasado 26 de julio y el destinatario del reconocimiento fue Maxi Stanic, estrella del básquet surgido en Defensores, que luego siguió su carrera en clubes argentinos como Pico, Regatas y Boca para luego transitar nueve temporadas en clubes de Italia, Francia y España. Jugó también en el Palmeiras de Brasil y en la Selección Argentina. En su retorno a la Argentina vistió nuevamente la musculosa del xeneixe, también jugó en Morón, en Atenas y Lanús y por supuesto volvió a lucir los colores albiverde del Defe.

La Comisión Directiva del Club Defensores, representados por su Presidente Pablo Cuello y la Vicepresidenta Alicia Elisei, entregaron a Maxi Stanic una placa recordatoria en nombre de la familia defensorista por su exitosa trayectoria y el reconocimiento como embajador en el mundo.