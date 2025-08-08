“No vamos a permitir que sigan rompiendo Hurlingham”: Zabaleta lanzó su lista con fuerte respaldo vecinal

El ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, presentó su lista de candidatos a concejales en un acto realizado en la Sociedad de Fomento San Damián, en William Morris, ante miles de vecinos que le mostraron su apoyo.

Al frente del espacio “Somos Hurlingham”, Zabaleta buscará regresar al Concejo Deliberante como primer candidato, en medio de un clima social en el distrito marcado por el aumento de la inseguridad y el creciente malestar con la gestión actual del intendente camporista Damián Selci, cuya imagen negativa supera el 60%, según la consultora CB.

“No vamos a permitir que sigan rompiendo Hurlingham, en nombre del peronismo y de todos los espacios políticos que integramos este frente”, advirtió Zabaleta. La lista combina dirigentes de distintos espacios políticos y referentes sociales del distrito. La segunda candidata es Micaela Navill, quien desde hace meses espera asumir la banca vacante tras el fallecimiento de Humberto Bertinat.

Le siguen Ariel Peralta, del Frente Renovador y Tamara Abdo, actual concejal de Juntos por el Cambio, que se suma al armado. Completan la nómina Guido Labate (presidente del club El Triangulito), Ximena Hoyos (referente social), Héctor Graciano (comerciante), Ariana Micali (empresaria pyme), Roberto Medina (vecino independiente) y Mónica Botello, del merendero “Los Chicos del Barrio”.

Para el Consejo Escolar, la primera candidata es Verónica Valentini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses.

Durante el acto, Zabaleta apuntó con dureza contra el oficialismo: “Hurlingham está abandonado. No tienen idea qué hacer, no les importa. Prometieron un hospital de PAMI y fue una mentira. No se jode con los abuelos”, dijo. También cuestionó a La Cámpora y al gobierno nacional: “Nos equivocamos y miren quién gobierna la Argentina. No esperemos más nada de la motosierra ni de La Cámpora en Hurlingham”.

El ex jefe comunal aseguró que su espacio representa a los vecinos que quieren “volver a vivir en el Hurlingham que merecemos”. Y convocó a la militancia a recorrer cada barrio: “Vamos juntos casa por casa, a sentarse y escuchar. Diciéndoles a los vecinos lo importante que es ir a votar. Que sepan que hay una alternativa que quiere cuidar, reconstruir y volver a hacer de Hurlingham un lugar donde se pueda vivir tranquilo”.

Lista completa de candidatos del frente Somos Hurlingham:

CONCEJALES TITULARES

Juan Horacio Zabaleta Micaela Alejandra Navill Oscar Ariel Peralta Tamara Soledad Abdo Guido Santiago Franco Labate María Ximena Hoyos Héctor Osvaldo Graciano Ariana Cecilia Micali Roberto Damián Medina Mónica Mariela Botello

CONCEJALES SUPLENTES

Julio Rodolfo Acosta Marcela Alejandra Paredes Iván Jorge Barreda Marianela Casas Ernesto Omar Benítez María Eugenia Ferreyra

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

Verónica Alejandra Valentini Raúl Eduardo Bustos Nadia Rina Goncalvez Torres

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES