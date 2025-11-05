Pérez Esquivel: “Todo odio se basa en la mentira, y la mentira es violencia”

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, acompañado del Juez Alejandro Slokar, clausuró el encuentro de la UBA sobre Justicia y Democracia frente al avance del odio.

Con una convocatoria colmada en el Salón Azul, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue escenario del Symposium “Límites del discurso democrático”, un evento que reunió a juristas, embajadores, académicos y referentes de Derechos Humanos de América y Europa para debatir los desafíos de la desinformación, el odio y el negacionismo en las democracias contemporáneas.

Bajo el auspicio de la Embajada de Francia en Argentina, la Embajada de la República Federal de Alemania y la Embajada de Canadá, el encuentro propuso un ámbito de reflexión desde la cooperación internacional en torno a los discursos de odio, el deterioro del diálogo público y la necesidad de una ética de la verdad en la era digital, con especial consideración del delito de negacionismo.

UN CIERRE DE ALTA DENSIDAD ÉTICA Y POLÍTICA

La conferencia final estuvo a cargo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y del juez del máximo tribunal penal argentino, Alejandro Slokar, quienes ofrecieron dos intervenciones complementarias: una mirada espiritual y humana sobre la paz, precedida de una reflexión jurídica y política sobre la democracia y la justicia.

Pérez Esquivel, a 45 años de haber recibido el Nobel, abrió su mensaje con una frase que marcó el tono del encuentro: “El odio se basa en la mentira, y la mentira es la madre de todas las violencias. La paz no se regala: se construye con memoria, con verdad y con amor puesto en acción.”

Fue recordado que el referente de Derechos Humanos no recibió a título personal la distinción, sino en nombre de “los pueblos de América Latina y de todos aquellos que, renunciando a sus privilegios, compartieron la vida con los pobres”.

“Los pueblos debemos tener una rebeldía de conciencia. No podemos resignarnos a la violencia ni al miedo. La memoria nos ilumina el presente y nos llama a construir justicia”, expresó.

Por su parte, Alejandro Slokar, Profesor Titular de la UBA y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, subrayó que la universidad pública argentina debe asumir un papel activo en la defensa de la verdad y la memoria frente al odio: “La Argentina se ha transformado en un terreno experimental privilegiado, que reúne a odiadores, negacionistas y hasta afirmacionistas del terror estatal. Frente a eso, reivindicamos en nuestra universidad pública, la educación y la ciencia como columnas vertebrales de una democracia resiliente”.

DE LA MEMORIA HACIA EL FUTURO

El Symposium contó con la participación de especialistas internacionales como Gilles J. Guglielmi (Francia), Rainer Huhle (Alemania), Richard Moon (Canadá), Marcelo Ferreira y Mariela Belski, Valeria Thus y Daniel Obligado, entre otros, quienes analizaron el papel del derecho como guardián de la memoria y los límites del discurso democrático.

Los embajadores Dieter Lamlé, Romain Nadal y Stewart Ross ofrecieron la bienvenida junto a representantes diplomáticos de Argentina y otros países como Noruega y Rumania, destacando el valor de la UBA como “espacio plural de pensamiento libre y compromiso con los Derechos Humanos”.

La jornada concluyó con una recepción en el Foyer, donde académicos y funcionarios coincidieron en que la defensa de la democracia exige hoy una pedagogía de la verdad: reconstruir el lazo social frente a la mentira organizada, el odio en red y los atentados a la dignidad de las personas.