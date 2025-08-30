Periodistas, autopistas e instituciones, unidos por la seguridad vial

En Argentina, casi la mitad de las víctimas fatales de tránsito son motociclistas. En las

regiones del NEA y NOA, esa cifra asciende a un alarmante 61%. Frente a esta

realidad, la prevención no puede ser responsabilidad exclusiva de un solo actor:

requiere la articulación activa entre organismos públicos, empresas privadas y

organizaciones de la sociedad civil.

Bajo esa premisa, el próximo sábado 13 de septiembre el Autódromo de Buenos Aires

será escenario de una iniciativa inédita que reúne a periodistas especializados,

autopistas y diversas instituciones para capacitar a motociclistas en prácticas seguras

de conducción y prevención de incidentes viales. No se trata solo de una actividad

formativa: es la demostración concreta de que, cuando cada actor aporta su

experiencia y recursos, se puede generar un impacto directo en la reducción de la

siniestralidad.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a información clave sobre

siniestralidad vial, programas de prevención específicos para motociclistas y técnicas

de conducción más seguras. También se abordarán aspectos fundamentales como la

atención médica y la rehabilitación después de un siniestro, las implicancias

administrativas y judiciales de un incidente y la biomecánica aplicada a la conducción.

La experiencia se completará con prácticas en pista junto a instructores especializados

y una estación de RCP virtual con tecnología de realidad aumentada, para que cada

motociclista pueda entrenar tanto su destreza al manejar como su capacidad de

respuesta ante emergencias.

El objetivo es claro: que cada motociclista que participe salga mejor preparado para

cuidar su vida y la de los demás. Porque en seguridad vial, la diferencia entre el

peligro y la prevención puede decidirse en un instante, y ese instante se construye con

preparación, compromiso y trabajo conjunto.

La actividad está destinada a mayores de 18 años con licencia vigente para conducir

moto, es gratuita, requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

Empresas y Organizaciones que participan:

Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina (APTTA), Autopistas

Urbanas (AUSA), Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Asociación Argentina de

Volantes (AAV), Automóvil Club Argentino (ACA), Sistema de Atención Médica de

Emergencia (SAME), Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), Instituto

Superior de Prevención Vial (ISPREVI), Policía de la Ciudad, Virtex, MAC, La Emilia.

Para más información, escribir a institucional@aptta.org.ar.