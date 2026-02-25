Hasta el 28 de febrero la Universidad está abierta la preinscripción al Profesorado Universitario de Chino, una nueva propuesta académica que atiende una vacancia formativa al no existir actualmente una oferta superior o de grado específica o equiparable a la presentada.

De este modo su dictado significa para el conjunto de universidades públicas un hecho inaugural que contribuye a diversificar la oferta educativa superior disponible en el país y en la región.

IMPORTANTE: No se requiere conocimiento previo del idioma chino

Horario de cursada entre las 12 y las 18 horas, en días a definir.

Reunión informativa para quienes hagan la preinscripción el 10 de marzo a las 10h

El proceso y enlace de preinscripción es diferente para quienes en alguna oportunidad ya estuvieron inscriptos/as en la UNAHUR (ya sea en alguna carrera, como en cursos y/o talleres) y para quienes van a inscribirse por primera vez.

Acerca del Profesorado Universitario de Chino

La formación docente en lenguas extranjeras tradicionalmente estuvo centrada en la enseñanza de idiomas occidentales, por lo que el dictado del Profesorado Universitario en chino se inserta como un acto de ampliación de la oferta académica pero también de diversidad lingüística y sociocultural de la comunidad universitaria.

Objetivos de la carrera:

Formar docentes de chino que posean compromiso social y ético con las necesidades del contexto socio-histórico y las comunidades en las que se insertan

Impulsar una carrera que promueva el desarrollo de actitudes, habilidades y principios para el ejercicio racional, reflexivo y ético de la docencia en la educación pública.

Formar profesionales comprometidos con la enseñanza como acción política de transmisión cultura.

Por consultas sobre preinscripción: gestionestudiantil@unahur.edu.ar

Por consultas sobre el Profesorado: educacion@unahur.edu.ar