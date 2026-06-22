Radiografía de época: menos ventas, locales vacíos y la «tensa calma» que preocupa al comercio de Hurlingham

Las autoridades de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham (ACIPH), Favio Gadea y Alejandra Mocciolli, pasaron por los micrófonos de Radio UNAHUR. Analizaron el impacto de la recesión, el avance de las plataformas chinas, la caída en el consumo de alimentos y una preocupante radiografía social que vacía avenidas y debilita a las instituciones locales.

¿Cómo sigue esto? La pregunta que da nombre al programa conducido por Rody Rodríguez en Radio UNAHUR funcionó como el detonante para que las máximas autoridades de ACIPH pintaran un panorama crudo sobre la realidad económica y social que atraviesa el partido de Hurlingham y el Conurbano bonaerense. «Sigue, sí o sí sigue. Hay que ver cómo», sentenció con cautela su presidente, Favio Gadea.

La respuesta siguió de la mano de la vicepresidenta de la institución, Alejandra Mocciolli, quien describió una economía «dual» en el país. Mientras que las zonas vinculadas al agro y las provincias mineras o petroleras logran amortiguar el golpe, los cordones industriales y comerciales del AMBA, Gran Rosario y Córdoba se llevan la peor parte. «La recesión en las ventas es donde más está impactando», advirtió.

ALIMENTOS EN CUOTAS Y EL TERMÓMETRO DE LAS GÓNDOLAS

Para la dirigencia de ACIPH, el dato más alarmante de la actual recesión no es la previsible caída en los rubros prescindibles, sino el retroceso en los productos de primera necesidad. «La ropa es lo primero que empezás a bajar. Pero cuando ves caída de compras en alimentos o que empiezan a pagar el supermercado en cuotas, ahí llama la atención. Ahí ves la gran recesión», graficó Mocciolli, sumando que el principal problema de fondo es que «no hay plata» porque los salarios quedaron completamente desfasados de la inflación.

Esta alarmante caída del poder adquisitivo se traslada de forma directa a las vidrieras de Hurlingham. Según detallaron, la fisonomía de las avenidas comerciales está mutando: proliferan carnicerías y verdulerías en detrimento de tiendas de indumentaria, y los comercios que abren tras el cierre de un inquilino anterior suelen ser de menor calidad, volcados a un público con recursos cada vez más limitados.

EL «EFECTO TEMU» Y EL FENÓMENO DE LA AVENIDA JAURETCHE

El comercio tradicional de cercanía no solo batalla contra la inflación local, sino también contra un cambio cultural global impulsado por la tecnología y la apertura de importaciones. Los comercios de ropa y calzado enfrentan una competencia feroz de plataformas digitales chinas como Shein o Temu.

«Es un público joven, de entre 30 y 50 años, el que migró a estas plataformas», explicó Mocciolli, remarcando que son los adultos mayores quienes hoy sostienen el local físico. Este cambio de hábitos, sumado al costo de los alquileres y las cargas laborales, generó un escenario antes impensado: «Antes era imposible conseguir un local comercial en Jauretche. Hoy tenés un montón vacíos».

Por el lado industrial, Gadea describió una situación de «tensa calma». Las pymes están subsistiendo a base de ahorros, reduciendo jornadas laborales a tres días por semana o trabajando a media máquina para evitar despidos masivos. Aunque los cierres definitivos aún son minoritarios y afectan principalmente a talleres pequeños, el sector textil e industrial mira con preocupación la imposibilidad de competir con los precios de la globalización china.

«CRISIS DE ASOCIACIÓN»: EL AVANCE DEL INDIVIDUALISMO

Más allá de los números de facturación y las persianas bajas, los dirigentes de ACIPH encendieron las alarmas sobre el tejido social y la falta de participación comunitaria. Ambos coincidieron en que existe una profunda crisis dirigencial y que los jóvenes no se involucran en las comisiones de los clubes, las cámaras empresarias o las ya casi extinguidas sociedades de fomento.

Gadea lamentó el avance del individualismo y reivindicó el valor de la presencialidad: «Socializándose se generan vínculos, negocios. Sacás soluciones de la charla con otro de tu actividad. Son cosas que no se resuelven en la web ni con Inteligencia Artificial«.

Hacia el final de la entrevista, Mocciolli hizo un llamado directo a las autoridades políticas para que utilicen a las cámaras como un termómetro real de la calle. «Hay que escuchar a los sectores productivos, que son los que generan el trabajo genuino. El país vive de lo que aporta el privado», concluyó, remarcando la necesidad urgente de proteger los cordones industriales del AMBA, que son los mayores generadores de mano de obra del país.