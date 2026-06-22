Reconstruirán la estación Ejército de los Andes

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una nueva licitación para obras en la línea Urquiza. Se trata de la reconstrucción integral de las estaciones Marín Coronado y Ejército de los Andes. Es la quinta licitación lanzada en el marco de la «Emergencia Ferroviaria» para la línea, que es operada por un concesionario privado desde hace más de tres décadas.

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una licitación para la reforma de la estación Ejército de los Andes de la línea Urquiza.

De acuerdo con los pliegos el proyecto contempla la reconstrucción integral de esa estación y la de Martín Coronado por causa de “deficiencias estructurales” que presentan “riesgos operativos”.

Para ello, se demolerán las dependencias -sanitarios, boleterías y oficinas-,accesos, andenes, la torre de agua y pasos a nivel, que serán reconstruidos. A su vez, se ejecutarán trabajos en el sistema de señalamiento, entre otras tareas. Mientras duren los trabajos, las formaciones seguirán deteniéndose en andenes provisorios ubicados en las inmediaciones de las actuales estaciones.

Las obras, cabe destacar, deberán realizarse con el servicio en estado operativo, aunque se incluye la posibilidad de establecer ventanas de trabajo sin circulación de trenes y con el tercer riel desenergizado. Los plazos de obra son de 420 días corridos para el renglón 1, mientras que en el caso del renglón 2 se contemplan 300 días corridos.

La inversión también contempla la renovación del señalamiento entre las estaciones Rubén Darío y General Lemos, lo que incluye la provisión, instalación y puesta en servicio del señalamiento mediante “enclavamientos fail-safe”, la instalación de Centros de Tráfico Local (CTL) en las estaciones Rubén Darío, Campo de Mayo y General Lemos, la colocación de señalización pasiva, la puesta en marcha de un Centro de Tráfico Centralizado (CTC), nuevos sistemas de alimentación de energía eléctrica, provisión de componentes eléctricos y renovación de elementos para el funcionamiento del sistema de frenado automático ATS, entre otros.

Cabe recordar que la línea Urquiza es una de las únicas dos del AMBA que continúa siendo operada por un concesionario privado. Si bien el contrato original de Metrovías venció en el 2017, fue prorrogado hasta la actualidad por los últimos tres gobiernos. La última extensión de la concesión fue otorgada en diciembre del años pasado y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 o hasta tanto se avance con la reprivatización de los servicios metropolitanos la operación de la línea -así como la del Belgrano Norte- sería relicitada en conjunto con las actualmente operados por el Estado a través de Trenes Argentinos Operaciones (líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur).