Se inauguró una escultura en homenaje al papa Francisco frente a la Catedral de Morón

El intendente de Morón, Lucas Ghi descubrió la obra del sumo pontífice en el marco de la peregrinación a Luján y la visita de León XIV.

El intendente Lucas Ghi encabezó la inauguración de una escultura del papa Francisco en la plaza de Morón, frente a la Catedral de Morón. El busto se descubrió previo al paso de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján, con la intención de que los devotos que transiten por la zona puedan tener una parada significativa dentro del recorrido.

Participaron del acto la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y el Vicario General del Obispado de Morón, padre Mariano del Río, que bendijo la escultura.

La estatua de Francisco se encuentra en el centro de la ciudad en homenaje a su legado y obra. La obra fue realizada por el artista Miguel Jerónimo Villalba y quedará en ese lugar como un recuerdo de Francisco, de su mirada y de su mensaje.

Lucas Ghi destacó que «en tiempos en los que necesitamos encontrarnos y construir juntos, sus palabras siguen presentes: ‘El barro del trabajar por el bien común es un barro que dignifica. Háganlo con pasión'».

Con motivo de la procesión, el Estado local preparó un operativo especial. Entre las 0 y las 18 h, habrá un reordenamiento del tránsito para acompañar el paso de peregrinos. También se dispondrán puestos de hidratación, atención sanitaria, baños químicos y presencia de Defensa Civil y SAME.