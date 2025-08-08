Se intensifican las tareas de limpieza del Arroyo Morón

Las intervenciones buscan preservar la flora local y prevenir daños por inundaciones en los barrios cercanos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está realizando los trabajos de limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón. El objetivo es reducir el impacto de eventos climáticos en los barrios aledaños, mejorar la calidad del agua y revitalizar el ecosistema local.

Las tareas incluyen la remoción de residuos, vegetación exótica y sedimentos acumulados, con el fin de recuperar la flora nativa de la zona. Además, se realizarán obras a lo largo de las riberas para prevenir el riesgo de inundaciones que afectan a vecinos y vecinas del área.

Esta intervención forma parte del Plan de Gestión de Restauración Fluvial de la Provincia de Buenos Aires, que busca garantizar el mantenimiento de los cauces de agua de forma segura y prevenir daños en las comunidades cercanas.